Сутички біля суду, жорстка заява Туска та реакція ЄС: у Польщі набирає обертів політична криза

У Польщі загострився конфлікт навколо Конституційного трибуналу, до якого долучилася Європейська комісія. Прем’єр-міністр Дональд Туск відкинув компроміс із політичними опонентами, а президент Кароль Навроцький провів переговори з парламентськими партіями, представники яких запропонували переформатувати суд і навіть створити новий уряд.

Як повідомляє Polskie Radio, єврокомісар з питань юстиції Майкл Макграт заявив, що Єврокомісія уважно стежить за ситуацією навколо Конституційного трибуналу.

Він нагадав про висновок Венеційської комісії, згідно з яким призначення суддів належить до повноважень Сейму, а президент не може блокувати складання ними присяги.

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Наразі Кароль Навроцький не прийняв присягу п’ятьох суддів, обраних парламентом, а голова Конституційного трибуналу Богдан Свєнчковський не допустив їх до здійснення правосуддя.

Конфлікт загострився після повідомлення про відсторонення Свєнчковського від виконання службових обов’язків. Керівництво трибуналом мала перебрати суддя Анна Корвін-Пьотровська.

30 жовтня біля будівлі суду відбулися демонстрації за участю політиків опозиційної партії “Право і справедливість” (PiS). Свєнчковський намагався потрапити до будівлі через поліцейський кордон.

Президент Навроцький через кризу перервав поїздку до Сенегалу й повернувся до Варшави. Він звинуватив владу у спробі силового захоплення суду, а вночі особисто прибув до Конституційного трибуналу, де біля входу сталася штовханина.

31 жовтня прем’єр-міністр Дональд Туск у телевізійному зверненні звинуватив президента, PiS та колишнього главу держави Анджея Дуду в підриві верховенства права.

“У певних питаннях компроміс неможливий. Крики, брехня та сварки не можуть бути джерелом права в Польщі”, — заявив Туск.

Тим часом представники парламентських партій запропонували Навроцькому кілька шляхів виходу з кризи — від перезавантаження Конституційного трибуналу до повного оновлення його суддівського складу.

Колишній прем’єр Матеуш Моравецький також запропонував конструктивний вотум недовіри чинному уряду. За цим планом країну міг би очолити технічний уряд на чолі з Мареком Юреком, який організував би вибори у 2027 році.

На вівторок скликано позачергові загальні збори суддів Верховного суду Польщі, присвячені загрозам конституційному ладу та незалежності судової влади.