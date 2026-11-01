Мінус 54 тисячі окупантів: втрати армії Путіна за місяць дорівнюють дев’яти парадам на Червоній площі

Протягом жовтня російська армія втратила вбитими та важкопораненими 54 400 військовослужбовців — найбільше за місяць від початку повномасштабної війни. Українські Сили оборони звільнили 96,2 км² території, що перевищує площу захоплених росіянами за цей період земель.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 1 листопада.

Жовтень став рекордним для російської армії й за добовими втратами. Так, 21 жовтня втрати РФ становили 2250 військових — це найбільший добовий показник за весь період повномасштабної війни.

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Також протягом минулого місяця Сили оборони повернули під контроль України 96,2 км² землі. Це на 10,4 км² більше, ніж російським окупантам вдалося захопити протягом того самого місяця.

“Важливо, що ми продовжуємо повертати своє”, — зазначив Зеленський.

Він подякував українським захисникам і захисницям, усім бригадам та підрозділам за досягнуті результати.

“Росія втрачає. Ми зберігаємо позиції, звільняємо територію і робимо так, щоб кожен день війни коштував агресору максимально дорого”, — заявив президент.

Зеленський наголосив, що для припинення цих втрат Росії достатньо обрати припинення вогню та дипломатію.