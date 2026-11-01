Binance відкрила виведення Bitcoin та інших криптовалют після кібератаки

Криптовалютна біржа Binance 1 листопада почала поетапно відновлювати виведення коштів, призупинене після масштабної кібератаки. Операції вже доступні для Bitcoin та низки інших криптовалют і мереж.

Про це повідомляє офіційний український канал Binance.

Згідно з оприлюдненими оновленнями, користувачі можуть виводити BTC у мережі Bitcoin, ETH, USDT та USDC — в Ethereum, а BNB, USDT та USDC — у BNB Smart Chain.

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Також відновлено операції в мережах XRP, Base, Dogecoin, Optimism, Arbitrum, Tron і Solana. До переліку додали Polygon та Avalanche C-Chain.

Підтримку інших активів і мереж відкриватимуть у міру завершення перевірок безпеки. Біржа попередила про можливі тимчасові затримки через підвищене навантаження. Доступність конкретної операції можна перевірити на сторінці виведення коштів.

Окремо Binance заявила, що вже покрила приблизно 95% вартості викрадених активів. Решта припадає на менш ліквідні токени, придбання яких у необхідних обсягах потребує більше часу. Компанія зобов’язалася взяти фінансові втрати на себе.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що Binance виділила понад $6,34 млрд для компенсації втрат. Для цього компанія залучила корпоративні резерви, фонд захисту користувачів SAFU та частину страхових фондів ф’ючерсної торгівлі.

Під час кібератаки 29 жовтня з біржі викрали близько $6,3 млрд. ФБР поклало відповідальність за злам на пов’язане з Північною Кореєю угруповання TraderTraitor.