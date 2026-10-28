Зеленський назвав можливі дати тристоронньої зустрічі України, США та Росії

Президент України Володимир Зеленський очікує, що тристороння зустріч за участю України, США та Росії може відбутися між 6 і 10 листопада. Серед головних питань переговорів — припинення вогню, обмін полоненими, повернення українських дітей, території та гарантії безпеки.

Про це Володимир Зеленський заявив 28 жовтня під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у Гаазі.

За словами президента, конкретну дату тристоронньої зустрічі очікують визначити після 4 листопада, коли американська сторона буде готова надати відповіді після виборів у США.

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“Чекаємо на американську сторону. Ми сподіваємось, що вони будуть готові з усіма відповідями після їхніх виборів. І це зрозуміло, що після 4 листопада у нас буде дата. Порядок денний зрозумілий. Вони мають підготувати тристоронню зустріч на рівні лідерів”, — заявив Зеленський.

Серед питань майбутніх переговорів — припинення вогню в енергетиці та на морі, обмін полоненими й військовополоненими, звільнення ув’язнених у Росії цивільних українців та повернення дітей.

Також Україна готова обговорювати територіальні питання, але, як наголосив Зеленський, лише на рівні лідерів. Окремо президент заявив, що Україна працює над залученням Євросоюзу та європейських країн до переговорного процесу. За його словами, США підтримують таку участь, тоді як Росія виступає проти.

“Зрештою, ми говоримо про гарантії безпеки для України, для мене я не бачу цього без Європи”, — зазначив Зеленський.

Водночас Україна готова до переговорів у будь-якому форматі, щоб не втратити можливості просунути мирний процес.

Щодо особистої зустрічі з Володимиром Путіним президент зазначив, що наразі не знає, коли вона може відбутися. Він наголосив, що обговорення таких чутливих питань, як території та гарантії безпеки, потребує переговорів на рівні лідерів за участю України.