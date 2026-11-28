Спецпосланець президента США Джаред Кушнер викликав хвилю критики в Україні та Європі після інтерв’ю, в якому назвав Володимира Путіна “гросмейстером політики”. Голова комітету Верховної Ради із зовнішньої політики Олександр Мережко закликав усунути Кушнера від мирних переговорів із Росією.

Про це пише Politico.

В інтерв’ю для подкасту MD Meets генерального директора Axel Springer Матіаса Депфнера, оприлюдненому в середу, Кушнер заявив, що Путін “виявив стриманість”, не застосувавши ядерну зброю.

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Зять Дональда Трампа також охарактеризував російську війну проти України як фактичну проксі-війну, в якій Європа фінансує та озброює Україну для протистояння Росії.

Російського переговорника Кирила Дмитрієва Кушнер назвав “неймовірним другом”. Водночас він розкритикував президента України Володимира Зеленського, заявивши, що той у минулому несправедливо критикував Трампа.

Реакція в Україні

Голова комітету Верховної Ради із зовнішньої політики, народний депутат від “Слуги народу” Олександр Мережко назвав заяви Кушнера вкрай небезпечними не лише для України, а й для безпеки та національних інтересів Сполучених Штатів.

“Я давно стверджую, що Віткоффа та Кушнера необхідно замінити. Вони дивляться на Україну навіть не як бізнесмени, які прагнуть укласти угоди з Росією, а очима самого Путіна”, — заявив Мережко.

Найбільше обурення в Києві викликала характеристика російської агресії як проксі-війни між Європою та Росією.

Народна депутатка від “Слуги народу” Галина Янченко назвала таке трактування цілковитим спотворенням реальності, яке, зокрема, заперечує статус України як самостійного політичного суб’єкта.

“Схоже, що в цьому інтерв’ю Джаред Кушнер певною мірою виступив адвокатом Росії”, — сказала Янченко.

Критика з боку європейських політиків

Заяви Кушнера також викликали негативну реакцію серед європейських союзників України.

Депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер заявив, що Вашингтон не діє як неупереджений посередник, натомість чинить односторонній тиск на Україну.

Голова комітету Європарламенту з питань безпеки та оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн назвала трактування війни як проксі-конфлікту “чистою кремлівською пропагандою”.

За її словами, після таких заяв Кушнера навряд чи можна сприймати серйозно як нейтрального посередника.

Білий дім не відповів на запити Politico щодо критики Кушнера та політики адміністрації Трампа. Міністерства закордонних справ Польщі, Естонії, Латвії та Литви також не надали коментарів до моменту публікації матеріалу.

Напруженість у відносинах Києва та Вашингтона

Як зазначає Politico, заяви Кушнера пролунали у складний для українсько-американських відносин момент.

Зеленський продовжує домагатися постачання американських ракет-перехоплювачів для систем Patriot, тоді як мирні переговори в Абу-Дабі цього місяця за посередництва США не принесли прориву.

Крім того, у середу Трамп в односторонньому порядку змінив формулювання спільної заяви з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, закликавши не лише Росію, а й Україну утриматися від розширення війни.

На думку Галини Янченко, найбільша небезпека полягає в тому, що американські переговорники можуть повірити заявам Кремля про перспективи зближення Москви та Вашингтона.

“На мою думку, розмови про потепління відносин — це міф, у який Путін намагається змусити повірити американську переговорну команду”, — підсумувала депутатка.