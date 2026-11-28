Вдень 28 листопада російські війська атакували безпілотниками житлові багатоповерхівки у Харкові. Одна людина зазнала гострої реакції на стрес.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією Терехова, російський дрон влучив у багатоповерхівку в Салтівському районі міста. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

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Синєгубов повідомив про удар безпілотника по дев’ятиповерховому житловому будинку в Київському районі Харкова. За попередніми даними, влучання зафіксовано на рівні восьмого та дев’ятого поверхів.

Внаслідок удару одна людина зазнала гострої реакції на стрес. Медики надають їй необхідну допомогу.

Екстрені служби працюють у посиленому режимі. Наслідки атак уточнюються.