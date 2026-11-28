У День пам’яті жертв Голодоморів ми вшановуємо мільйони українців, чиї життя були знищені штучним голодом. Це одна з найтрагічніших сторінок нашої історії, яка назавжди залишила глибокий слід у пам’яті народу.

Ми згадуємо невинних жертв, цілі родини, дітей і старших людей, які загинули від жорстокої політики тоталітарного режиму. Пам’ять про Голодомори — це не лише скорбота, а й нагадування про ціну людського життя, правди та свободи.

Схиляємо голови у жалобі. Пам’ятаємо. Єднаємося заради майбутнього, в якому такі злочини більше ніколи не повторяться.

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