Колишній радник іранської делегації на переговорах щодо ядерної програми Мохаммад Маранді звинуватив Україну в організації атаки безпілотників на Кувейт 26 листопада. Внаслідок удару загинули двоє співробітників оборонної компанії Rheinmetall Italia, ще двоє людей зазнали поранень.

Про це пише Fox News.

Маранді, який був радником під час переговорів Ірану зі США в Пакистані, стверджує, що українські військові діють у різних країнах Близького Сходу.

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“В Ірані поширена думка, що атака на Кувейт була операцією під чужим прапором, імовірно, здійсненою українським режимом, оскільки його оперативники зараз присутні в усьому регіоні, зокрема на півночі Іраку та в Сирії. Україна прагне продемонструвати Трампу свої можливості”, — написав Маранді в соцмережі X.

Доказів причетності України до атаки він не навів.

Іранське інформаційне агентство Fars, пов’язане з Корпусом вартових ісламської революції, також поширило заяву джерела у сфері безпеки, яке стверджує, що українські оперативники нібито розмістили тисячі безпілотників у кількох країнах Близького Сходу, зокрема в Іракському Курдистані.

Що відомо про смертельну атаку на Кувейт

За даними Міністерства оборони Кувейту, уламки перехоплених іранських безпілотників впали на військовий об’єкт. Спочатку повідомлялося про чотирьох поранених, двоє з яких згодом померли.

МЗС Італії підтвердило, що загиблі були співробітниками Rheinmetall Italia — італійського підрозділу німецького оборонного концерну Rheinmetall.

За інформацією агентства ANSA, загинули 65-річний Антоніо Саккоччо з Формії та 36-річний Емануеле Ло Руссо з Рима. Вони займалися технічним обслуговуванням антен виявлення системи протиповітряної оборони Skyguard.

Ще двох постраждалих — громадян Кувейту та Пакистану — госпіталізували.

Реакція Ірану

Посольство Ірану в Римі відкинуло звинувачення у причетності Тегерана до удару та заявило про нібито спроби розширити конфлікт у Перській затоці й втягнути в нього європейські країни.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі після розмов із колегами з Італії та Кувейту назвав інцидент підозрілим і заявив про готовність Тегерана долучитися до розслідування.

“Ми готові співпрацювати з Кувейтом та Італією, щоб встановити причину інциденту”, — написав Арагчі.

Кувейт, один із ключових союзників США в Перській затоці, неодноразово зазнавав іранських атак від початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого.

Що українські фахівці роблять на Близькому Сході

Україна направила на Близький Схід фахівців із безпілотників та дрони-перехоплювачі для захисту від іранських атак.

У березні президент Володимир Зеленський заявив, що на прохання Вашингтона Київ направив дрони-перехоплювачі та спеціалістів для захисту американських військових об’єктів у Йорданії.

Українських військових фахівців також направили до Кувейту, Катару, Об’єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії для допомоги у протидії іранським безпілотникам.