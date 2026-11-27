27 листопада Вищий антикорупційний суд скасував арешт восьми автомобілів компанії “Євросир”, які фігурують у кримінальному провадженні щодо колишньої очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, її чоловіка та сина. Прокуратура не заперечувала проти такого рішення.

Про це стало відомо з трансляції засідання ВАКС 27 листопада.

Автомобілі підприємства перебували під арештом із 17 жовтня 2024 року. Обмеження наклали для збереження речових доказів.

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Скасувати арешт попросила адвокатка Тетяна Костюк, яка представляє інтереси власника майна. За її словами, сім із восьми автомобілів підприємство придбало ще до того, як його одноосібним власником став Олександр Крупа.

Захист наполягав, що автомобілі не пов’язані з обставинами кримінального провадження, а після завершення досудового розслідування підстав для їх подальшого арешту немає.

Прокурор пояснив, що на початковому етапі розслідування правоохоронці перевіряли можливий зв’язок майна підприємства з необґрунтованими активами Тетяни Крупи та членів її родини.

Однак в обвинувальному акті автомобілі “Євросиру” не зазначені серед активів, які могли бути предметом незаконного збагачення. Натомість доходи від підприємства сторона обвинувачення врахувала під час визначення законних доходів родини Крупи.

Справа Тетяни Крупи: деталі

У жовтні 2024 року правоохоронці викрили у корупції тодішню очільницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу та її сина Олександра, який обіймав керівну посаду в обласному управлінні Пенсійного фонду. Під час обшуків у помешканнях та службових кабінетах виявили готівку в різних валютах на загальну суму близько 6 млн доларів.

7 жовтня 2024 року Печерський районний суд Києва відправив Крупу під варту на 60 діб із можливістю внесення 500 млн гривень застави.

За матеріалами суду, з листопада 2020 року Крупа набула активів на 137 млн гривень, законність походження яких не змогла підтвердити.

На початку вересня 2025 року колишня очільниця МСЕК вийшла із СІЗО після того, як суд змінив їй запобіжний захід із тримання під вартою на заставу в розмірі 20 млн гривень.