27 листопада на Софійській площі в Києві розпочинають монтаж головної новорічної ялинки. Святкова локація запрацює 6 грудня, у День святого Миколая.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Цьогорічна концепція оформлення ялинки отримала назву “Світло всередині” та передбачає облаштування святкового простору також усередині 16-метрової конструкції. На Софійській площі розмістять ярмарковий будиночок та дитячий паровоз.

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Монтажні роботи планують завершити до 4 грудня. Проведення масових заходів не передбачене.

За словами Кличка, ялинку встановлять за ініціативи представників бізнесу. Усі витрати на монтаж, оформлення, обслуговування та утримання святкової локації бере на себе організатор. Кошти з міського бюджету на це не виділятимуть.