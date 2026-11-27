Франція та Німеччина прагнуть до кінця 2026 року узгодити новий семирічний бюджет Європейського Союзу та фінансування України на тлі майбутніх виборів у низці європейських країн. Особливе занепокоєння викликає перспектива перемоги Марін Ле Пен на президентських виборах у Франції.

Про це пише Reuters.

Під час переговорів 26 листопада лідерам ЄС не вдалося досягти суттєвого прогресу щодо узгодження бюджету на 2028–2034 роки обсягом майже 1,6 трлн євро.

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Хоча новий бюджет набуде чинності лише у 2028 році, європейські лідери хочуть домовитися про нього до кінця поточного року. У 2027 році вибори відбудуться у Франції, Італії, Польщі, Греції, Естонії, Фінляндії та Словаччині, що може ускладнити переговори.

Для затвердження семирічного бюджету потрібна одностайна згода всіх 27 держав — членів ЄС.

Чому в Європі побоюються перемоги Ле Пен

Особливого значення переговорам надає перспектива перемоги лідерки французьких ультраправих Марін Ле Пен, яка, за даними Reuters, лідирує в опитуваннях напередодні президентських виборів у квітні та травні 2027 року.

Ле Пен обіцяє припинити фінансову допомогу Україні та суттєво скоротити внески Франції до бюджету Європейського Союзу.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що має час для досягнення бюджетної угоди лише до кінця грудня.

“Після 31 грудня я більше не зможу з політичних чи демократичних міркувань відновити обговорення бюджету та довести їх до завершення, оскільки ми будемо надто близько до президентських виборів у Франції”, — сказав Макрон.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також назвав кінець 2026 року терміном, до якого європейські лідери прагнуть досягти домовленості.

Очікується, що президент Європейської ради Антоніу Кошта найближчими тижнями представить оновлену бюджетну пропозицію, яку лідери ЄС спробують погодити на саміті 17–18 грудня.

Україні необхідно 70 млрд євро фінансування на 2027 рік

Поточний проєкт бюджету ЄС на 2028–2034 роки передбачає видатки на суму 1,582 трлн євро. З них 140 млрд євро планують спрямувати на погашення запозичень, здійснених під час пандемії, а близько 740 млрд євро — на підтримку європейських фермерів та розвиток найбідніших регіонів Євросоюзу.

Для України у проєкті семирічного бюджету передбачено до 100 млрд євро. Однак, за словами європейських дипломатів, цієї суми буде недостатньо для покриття потреб країни.

Окремим питанням залишається фінансування України у 2027 році, оскільки чинний бюджет ЄС завершується наприкінці наступного року.

Європейський Союз планує залучити 45 млрд євро під гарантії чинного бюджету та надати ці кошти Україні у вигляді кредиту. Київ має повернути гроші лише після того, як Росія виплатить воєнні репарації.

Ще 25 млрд євро у 2027 році, як очікується, нададуть країни, які не входять до ЄС, зокрема Велика Британія, Норвегія, Японія, Швейцарія та Канада.

Загалом 70 млрд євро мають покрити дефіцит фінансування України наступного року.

Чотири країни ЄС виступають проти участі у кредитуванні України

Одним із головних предметів суперечок залишається питання участі всіх держав ЄС у фінансуванні кредиту Україні на 45 млрд євро.

Проти цього виступають Словаччина, Чехія, Угорщина та Болгарія. Водночас Німеччина та кілька інших держав зробили участь усіх країн у фінансуванні України умовою досягнення ширшої бюджетної угоди.

“Для мене існує зв’язок між нашою підтримкою України та європейським бюджетом. Європейський Союз складається з 27 держав-членів, а не з 23 чи 24”, — заявив Мерц.

Як зазначає Reuters, усі чотири країни, які заперечують проти участі у кредитуванні України, отримують із бюджету ЄС більше коштів, ніж сплачують до нього.

Суперечки щодо майбутнього бюджету ЄС

Розбіжності щодо фінансування України є частиною ширшого конфлікту між країнами, які сплачують до бюджету ЄС більше, ніж отримують, та державами, які є чистими одержувачами європейського фінансування.

Німеччина, Швеція, Нідерланди та Фінляндія прагнуть скорочення бюджетних видатків, що дозволило б зменшити їхні внески.

Ці країни також наполягають на тому, щоб пріоритетом нового бюджету стало підвищення конкурентоспроможності Європейського Союзу на тлі економічного суперництва зі США та Китаєм, а не субсидування сільського господарства та підтримка найбідніших регіонів.

Натомість країни, які отримують більше коштів із бюджету ЄС, ніж сплачують, наполягають на фінансуванні обох напрямів. На їхню думку, це дозволить зберегти суспільну підтримку Європейського Союзу на тлі зростання популярності ультраправих партій у Європі.