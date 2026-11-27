За минулу добу російська армія втратила близько 2262 військових. Також Сили оборони знищили 33 артилерійські системи, 11 бойових броньованих машин, два танки, дві РСЗВ та один засіб ППО.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За добу Росія втратила:

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особового складу – 2262;

танків – 2;

бойових броньованих машин – 11;

артилерійських систем – 33;

РСЗВ – 2;

засобів ППО – 1;

наземних робототехнічних комплексів – 14;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1315;

автомобільної техніки та автоцистерн – 658;

спеціальної техніки – 8.

Загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення станом на 27 листопада становлять близько 1 648 161 військового, 12 514 танків, 26 003 бойових броньованих машин, 52 858 артилерійських систем, 2306 РСЗВ, 1772 засобів ППО, 456 літаків та 356 гелікоптерів.

Також Росія втратила 3243 наземні робототехнічні комплекси, 622 317 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 5278 крилатих ракет, 36 кораблів і катерів, два підводні човни, 180 752 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 4951 одиницю спеціальної техніки.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.