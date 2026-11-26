Президент України Володимир Зеленський попередив про підготовку Росією нового масованого удару та закликав українців найближчими днями зважати на сигнали ракетної небезпеки. Українська розвідка має інформацію про пріоритети ворога, відповідно до яких вибудовується протидія.

Про це Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні 26 листопада.

“Ми маємо, на жаль, інформацію про підготовку росіянами нового масованого удару. Цими днями, будь ласка, звертайте увагу на сигнали ракетної небезпеки”, — наголосив Зеленський.

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За словами президента, Україна активно працює з європейськими та іншими партнерами над постачанням додаткових пакетів зброї. Сьогодні Зеленський обговорив це з міністром закордонних справ та командою Міністерства оборони.

Також у Києві відбулася зустріч із представниками однієї з країн-партнерів щодо посилення захисту української інфраструктури, зокрема від різних типів безпілотників.

“Команда Офісу, уряду, наші військові — всі задіяні, щоб максимально збільшити спроможності нашого захисту. Розвідка дає чітку інформацію по пріоритетах, які ставить Росія. Відповідно ми будуємо нашу протидію”, — зазначив президент.

Зеленський також повідомив про надзвичайно складну ситуацію у Дніпрі, Павлограді та інших громадах Дніпропетровщини. Відновлювальні роботи після російських ударів тривають на Харківщині, Одещині, Сумщині, Донеччині, Миколаївщині та в інших регіонах.

Президент подякував енергетикам і ремонтним бригадам, які працюють над відновленням електро- та теплопостачання.

“І в Росії хай знають: ми своє відновимо і Росії на кожен удар ми відповімо”, — заявив Зеленський.