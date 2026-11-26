Колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський цього тижня здійснив таємний візит до прикордонних районів Норвегії. Генерал допомагає норвезьким військовим посилити протиповітряну оборону вздовж 198-кілометрового сухопутного кордону з Росією.

Про це пише The Barents Observer. Візит також підтвердили Збройні сили Норвегії.

Сирський разом із головнокомандувачем Збройних сил Норвегії Ейріком Крістофферсеном вивчав особливості місцевості та кліматичні умови прикордоння. Сирський не виключив можливості російських провокацій на півночі Норвегії, подібних до тих, які фіксували в Польщі та країнах Балтії.

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“Ви повинні бути постійно готовими до провокацій, а ваша протиповітряна оборона має бути напоготові цілодобово”, — заявив він.

За словами Крістофферсена, після відвідування прикордоння військові проведуть в Осло моделювання різних сценаріїв для визначення способів стримування загроз та реагування на них.

Під час поїздки Сирського ознайомили з формуванням нової норвезької бригади “Фіннмарк”. Український генерал також провів ніч на спостережному посту разом із норвезькими прикордонниками.

“Це дуже цікава місцевість, а природні умови тут досить своєрідні. Це ускладнює службу та виконання військових завдань”, — поділився враженнями Сирський.

З літа 2026 року, після звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ, Сирський працює в Національному університеті оборони України. Цей заклад та Норвезький університет оборони спільно опрацьовуватимуть досвід війни в Україні для зміцнення обороноздатності Норвегії.

“Генерал Сирський щедро ділиться своїм досвідом. Він розповідає про те, як вони випробовували різні підходи та припускалися помилок, наприклад, під час розроблення безпілотних систем”, — зазначив Крістофферсен.

Як пише The Barents Observer, співпраця України та Норвегії у сфері протиповітряної оборони тепер має двосторонній характер. Норвегія надає Україні технологічну та фінансову підтримку для розроблення засобів протидії ракетам і дронам, а Україна ділиться бойовим досвідом для посилення норвезької ППО.

Від початку 2026 року країни НАТО зафіксували 25 порушень повітряного простору з боку Росії — більш ніж учетверо більше, ніж у 2024 році.