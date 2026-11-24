Україна та Норвегія підписали угоду про впровадження української бойової системи DELTA у норвезьких силах оборони. Під час переговорів в Осло міністри оборони Євгеній Хмара та Торе Сандвік також обговорили допомогу Україні на 2027 рік, постачання ракет для ППО, додаткових бойових літаків і розвиток спільного виробництва зброї.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Підписана угода передбачає співпрацю щодо впровадження DELTA у Силах оборони Норвегії. Україна надасть норвезьким партнерам доступ до складових системи, щоб вони могли використовувати її, адаптувати до власних потреб та брати участь у подальшому розвитку.

Реклама

Реклама

Водночас домовленості не передбачають передачі бойових або інших оперативних даних з України.

“Ми домовились співпрацювати щодо впровадження DELTA у Норвегії, і це посилить оборонні спроможності наших країн. Відтак ми надамо нашим норвезьким партнерам доступ до складових системи для її впровадження та розвитку”, — заявив Євгеній Хмара.

За словами міністра, Норвегія отримає безпечний цифровий інструмент, перевірений під час війни, який адаптують до потреб її оборони. У межах ініціативи DELTA Lab країни також обмінюватимуться досвідом впровадження та використання системи, а також навчання військових роботі з бойовою екосистемою.

Норвегія надасть Україні щонайменше $7 млрд у 2027 році

Окремою темою переговорів стала військова підтримка України протягом зими та наступного року. У 2027 році двостороння допомога Норвегії становитиме щонайменше 7 млрд доларів. Пріоритетними напрямами стануть посилення української протиповітряної оборони та розвиток безпілотних систем.

Міністри розглянули можливості постачання Україні додаткових засобів захисту неба, зокрема ракет-перехоплювачів для систем ППО.

“Розглянули варіанти постачання Україні засобів для захисту неба, зокрема ракет-перехоплювачів для систем ППО. Маємо вагомі та важливі для України домовленості”, — повідомив Хмара.

Також сторони обговорили проєкт інтеграції ракет різних типів у системи NASAMS, які використовують українські військові. Йшлося й про можливості постачання додаткових бойових літаків та боєприпасів до них.

Спільне виробництво зброї та обмін бойовим досвідом

Україна та Норвегія планують розвивати оборонну співпрацю через спільні підприємства та обмін досвідом. За словами Хмари, країни вже мають практичні напрацювання в цьому напрямі. Міністр наголосив на необхідності розширювати спільні виробництва, оскільки Росія нарощує випуск озброєнь.

“Для нас важливо будувати сильні ОПК і в Україні, і в Норвегії. Спільні виробництва слід масштабувати зараз, адже ми бачимо, як росія нарощує виробництво зброї”, — заявив Хмара.

Він пояснив, що спільні оборонні проєкти дозволять швидше створювати сучасне озброєння для українських військових. При цьому Україна отримає додаткові виробничі можливості, а Норвегія — доступ до експертизи, заснованої на українському бойовому досвіді.