Латвія розглядає можливість закриття кордону з Росією після аналогічного рішення Естонії. Прем’єр-міністр країни Андріс Кулбергс доручив урядовим відомствам до наступного тижня оцінити наслідки такого кроку для безпеки, транзиту та руху людей через кордон.

Про це повідомляє Delfi.lv.

Міністерство закордонних справ та Міністерство сполучення Латвії мають підготувати оцінку можливих обмежень на кордоні з РФ. Зокрема, уряд хоче з’ясувати, як закриття пунктів пропуску вплине на транзит.

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За словами Кулбергса, країни Балтії повинні узгоджувати свої дії в цьому питанні. При цьому латвійська влада враховуватиме не лише безпекові ризики, а й можливий перерозподіл потоків людей, які перетинають кордон.

Міністр внутрішніх справ Латвії Яніс Домбрава виступив за подальше просування питання щодо закриття прикордонних переходів із Росією після вироблення спільної позиції нового уряду.

“Сподіваюся, що найближчими днями нам вдасться це зробити”, — заявив міністр.

Естонія закриває кордон із Росією з 1 грудня

20 листопада уряд Естонії оголосив про рішення на шість місяців закрити всі автомобільні пункти пропуску на кордоні з РФ. Обмеження почнуть діяти 1 грудня та стосуватимуться пунктів Нарва-1, Нарва-2, Койдула, Лухамаа та Саатсе.

Через ці переходи припинять пропуск як автомобілів, так і пішоходів. Водночас залізничні вантажні перевезення збережуться з урахуванням чинних обмежень і суворого митного контролю.

Через шість місяців естонський уряд повторно оцінить ситуацію та вирішить, чи продовжувати закриття кордону. Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал пояснив рішення загрозами безпеці. Він наголосив, що Таллінн діє спокійно та зважено, але рішуче.

“Ми не дозволимо Росії використовувати нашу відкритість проти нас”, — заявив Міхал.

Спроба підпалу підприємства з виробництва дронів

Раніше в Естонії стало відомо про спробу підпалу підприємства Threod Systems, яке виробляє безпілотники, у Віймсі поблизу Таллінна. За даними естонської поліції безпеки, напад у ніч проти 14 листопада координувала російська військова розвідка. У межах розслідування затримали вісьмох жителів Латвії, п’ятьох із них взяли під варту.

Естонська влада розраховує, що закриття прикордонних переходів обмежить можливості для диверсій та обходу санкцій проти Росії.