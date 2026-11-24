Норвегія у 2026 році надала Україні $7 млрд безпекової допомоги. Ще $7 млрд передбачено на підтримку України у 2027 році.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Підтримка Норвегії охоплює не лише постачання готового озброєння, а й розвиток спільних оборонних виробництв і технологій.

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За даними Міноборони, Норвегія стала найбільшим партнером у фінансуванні українських безпілотників. Також країни спільно працюють над посиленням протиповітряної оборони, розробкою перехоплювачів, озброєнням для F-16 та морських дронів.

Ремонт F-16 і спільне виробництво

Співпраця між країнами також охоплює спільне виробництво озброєння, захищений зв’язок, авіацію та підготовку військових.

Окремим напрямом є розвиток в Україні можливостей для ремонту та обслуговування винищувачів F-16.

Серед пріоритетів на 2027 рік Міністерство оборони називає безпілотники, ППО, авіацію, засоби радіоелектронної боротьби та співпрацю щодо бойової платформи DELTA.