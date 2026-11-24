Навіть укладення мирної угоди щодо України не припинить російську диверсійну кампанію в Європі. У Варшаві вважають, що Москва й надалі намагатиметься залякувати європейські уряди, послаблювати НАТО та впливати на підтримку України.

Про це пише Politico з посиланням на міністра-координатора спецслужб Польщі Томаша Семоняка.

За його словами, останніми місяцями російські таємні операції в Європі активізувалися. Якщо раніше йшлося переважно про підпали складів і торговельних центрів, то тепер цілями дедалі частіше стають залізниці, засоби зв’язку та оборонні об’єкти.

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Частина таких атак, за словами Семоняка, спрямована безпосередньо на порушення постачання Україні. Однак Москва також прагне залякати європейські уряди та послабити НАТО — і ці цілі, на його думку, залишаться актуальними навіть після завершення війни.

“Важко уявити, що мирна угода змінить позицію російського керівництва або змусить його припинити ці операції”, — заявив Семоняк.

Російські диверсії стають небезпечнішими

Польський міністр пов’язав посилення диверсій із ширшою стратегією Росії щодо тиску на українську економіку та порушення маршрутів, якими європейські країни постачають допомогу Києву.

Польща, яка є одним із головних транзитних вузлів для західної підтримки України, особливо вразлива до таких операцій.

Минулого року диверсанти, які, за даними польської влади, діяли за російським завданням, підірвали ділянку залізниці поблизу Варшави на одному з основних маршрутів постачання в Україну. На початку цього місяця в Естонії охоронці зірвали спробу підпалу заводу з виробництва дронів, яку місцева влада пов’язала з російською військовою розвідкою.

Семоняк наголосив, що інтенсивність таких атак важко оцінювати лише за їх кількістю. За його словами, один удар по залізниці може призвести до катастрофи з великою кількістю жертв.

Мета — послабити підтримку України

За словами Семоняка, метою Росії є не лише фізичне знищення інфраструктури.

Москва також прагне “послабити волю підтримувати Україну” — через поширення страху, посилення внутрішньої напруженості та підрив довіри до європейських урядів.

Міністр вважає, що як сприятливий, так і несприятливий для Росії розвиток подій на фронті може підштовхнути Москву до розширення гібридної агресії.

У такому разі Росія може намагатися втягнути більше країн у протистояння або переконати їхнє населення відмовитися від підтримки України чи жорсткої політики щодо Москви.

У Варшаві майже виключають випадковість вторгнення в повітряний простір

Семоняк також прокоментував нещодавнє вторгнення російських об’єктів у повітряний простір Польщі.

За його словами, ймовірність того, що інцидент був випадковим, “близька до нуля”.

Він вважає такі випадки спробою перевірити реакцію Польщі та її союзників по НАТО.

“Йдеться про те, щоб пов’язати мир в Україні з так званою новою архітектурою безпеки в Європі”, — сказав польський міністр.

Росія хоче повернути “сфери впливу”

Москва знову вимагає, щоб НАТО скоротило свою військову присутність до рівня 1997 року — тобто до вступу Польщі та країн Балтії в Альянс.

Це означало б виведення союзних військ, які нині розміщені в цих країнах для їхнього захисту. Жодних домовленостей про такі поступки немає.

За словами Семоняка, Росія не хоче визнавати право Польщі та інших членів НАТО самостійно вирішувати, скільки союзних військ і військових об’єктів можуть розміщуватися на їхній території.

Politico також зазначає, що частина європейських посадовців побоюється: Москва може вимагати обмеження розгортання сил НАТО у Східній Європі в обмін на згоду на гарантії безпеки для України.

На думку Семоняка, стратегічна мета Росії полягає в тому, щоб повернути модель, яка існувала за часів холодної війни, коли Москва визначала сферу впливу в Центральній та Східній Європі.

“Росія намагається повернути ідею часів холодної війни про сфери впливу”, — заявив він.