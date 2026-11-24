Протягом минулої доби російські війська атакували Харків і вісім населених пунктів області. Внаслідок ударів постраждала 21 людина.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові дві жінки віком 42 і 68 років отримали гостру реакцію на стрес.

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У Лозовій поранені чоловіки 60 і 20 років та 70-річна жінка, ще вісім людей отримали гостру реакцію на стрес.

У Руській Лозовій Дергачівської громади поранені жінки 60 і 57 років та 61-річний чоловік.

В Ізюмі поранена 77-річна жінка, ще 85-річний чоловік і 80-річна жінка отримали гостру реакцію на стрес.

У селі Чернігівське Лозівської громади гостру реакцію на стрес отримали 67-річний чоловік і 63-річна жінка.

Росія застосувала сім ракет і понад 20 дронів

За даними ОВА, протягом доби російські війська застосували по Харківщині:

7 ракет;

1 РСЗВ;

1 БпЛА типу “Молнія”;

2 FPV-дрони;

20 БпЛА, тип яких встановлюється.

Пошкоджені будинки, підприємства та пошта

У Харкові пошкоджені три автомобілі, цивільне підприємство, два приватні будинки та складська будівля.

В Ізюмі пошкоджені багатоквартирний і дев’ять приватних будинків.

У Харківському районі пошкоджені автомобіль у Руській Лозовій, два приватні будинки в Мерефі та приватний будинок у Слатиному.

У Лозівському районі пошкоджені багатоквартирний і п’ять приватних будинків, вантажівка, чотири автомобілі, приміщення пошти та комунального підприємства в Лозовій. Також пошкоджені приватний будинок в Острівщині та два приватні будинки в Чернігівському.

За добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 153 людини. Загалом від початку його роботи там зареєстрували 70 422 людини.