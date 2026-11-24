Протягом минулої доби російські війська атакували 24 населені пункти Сумської області. Внаслідок ударів постраждали семеро людей, серед них двоє дітей.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Для атак російські війська застосовували керовані авіабомби, ударні безпілотники, міномети та артилерію.

Реклама

Реклама

У Глухівській громаді внаслідок ударів безпілотників постраждали 16-річна дівчина та двоє чоловіків віком 42 і 52 роки.

У Шосткинській громаді через удар БпЛА постраждали 9-річна дитина та 56-річна жінка. У жінки діагностували гостру реакцію на стрес.

У Середино-Будській громаді російський дрон влучив в аптеку. Внаслідок атаки постраждали 69-річний чоловік і 55-річна жінка.

На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції.