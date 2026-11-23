Президент України Володимир Зеленський 23 листопада ввів у дію два рішення РНБО про санкції проти 29 фізичних та 18 юридичних осіб. До списків потрапили компанії, пов’язані з телеканалами соратників Віктора Медведчука, російський сайт Pikabu та підрозділи Ростехнагляду на окупованих територіях.

Про це йдеться в указах президента №1134/2026 та №1135/2026, оприлюднених на сайті Президента України.

Першим указом санкції запроваджено проти двох фізичних та семи юридичних осіб. Серед них — українські компанії “Медіахолдинг Новини”, “Тайм Медіа” і “Телепростір”, пов’язані з телеканалами соратників Медведчука. Також до списку потрапили російські підприємства “Біол”, “Бічевнинський елеватор”, “Південно-західна торговельна компанія” та “ТєхноІнвєстПсков”.

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Другий указ передбачає обмеження проти 27 фізичних та 11 юридичних осіб. Зокрема, санкції застосували до російської компанії “Пікабу”, акціонерного товариства “Чєрноморнєфтєгаз Добича”, Федерації практичної стрільби Росії, благодійного фонду “До Перемоги разом” та структур, зареєстрованих на окупованих територіях України.

До санкційного переліку також увійшли управління російського Ростехнагляду в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях, Криму та Севастополі.

Для компанії “Пікабу” окремо передбачено блокування інтернет-провайдерами доступу до сайту pikabu.ru та його субдоменів. Також обмежується доступ із території України до контенту Telegram-каналу t.me/pikabu.

Санкції включають блокування активів, припинення торговельних операцій, зупинення економічних і фінансових зобов’язань, обмеження діяльності та заборону передання технологій. Блокування активів передбачене на десять років, позбавлення державних нагород України — безстроково.

Кабінет Міністрів, СБУ та Національний банк мають забезпечити виконання санкцій. Міністерству закордонних справ доручено поінформувати ЄС, США та інші держави про запроваджені обмеження й порушити питання щодо застосування аналогічних заходів.