Ядерний вибух у космосі може вивести з ладу тисячі супутників, від яких залежать зв’язок, навігація та військові системи. Експерти попереджають, що наслідки такого удару можуть відкинути світ у доцифрову епоху.

Про це пише німецький журнал Der Spiegel із посиланням на оцінки військових та науковців.

Навколо Землі обертається понад 9000 супутників, які забезпечують телефонний зв’язок, передають навігаційні сигнали, зображення та метеорологічні дані. Значну частину цієї інформації використовують військові.

Реклама

Реклама

“Будь-хто, хто підірве ядерну зброю в космосі, тією чи іншою мірою відкине світ у доцифрову епоху”, — заявив командувач Космічного командування Бундесверу Міхаель Траут.

За оцінками експертів, найбільшу небезпеку становитиме електромагнітний імпульс. Під час ядерного вибуху величезна кількість електронів рухатиметься майже зі швидкістю світла, створюючи надзвичайно потужне електромагнітне поле.

Це спричинить виникнення струмів у кабелях, мікросхемах та антенах, на які обладнання не розраховане. Унаслідок цього електроніка зазнає незворотних пошкоджень. Практично кожен супутник у радіусі кількох сотень кілометрів від епіцентру вибуху миттєво перетвориться на космічне сміття.

Крім того, ядерна детонація може призвести до значного посилення радіації в поясі навколо Землі. Через це навіть супутники, які спочатку перебували далеко від місця вибуху, ризикують вийти з ладу протягом короткого часу.

Інженерка-ядерниця Анжела Ді Фульвіо з Університету Іллінойсу пояснила, що особливо вразливими будуть апарати, не пристосовані до екстремального радіаційного впливу. Захист від такого випромінювання потребує складних і дорогих резервних електронних систем, які зазвичай не встановлюють на комерційних супутниках.

Чому ядерний вибух у космосі може бути вигідним Росії

У разі застосування ядерної зброї в космосі постраждають і російські супутники. Однак, як свідчать дослідження WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung, західні збройні сили значно більше залежать від супутникової інфраструктури, ніж російська армія.

Американський експерт із ядерної енергетики Арег Данагулян із Массачусетського технологічного інституту раніше говорив Der Spiegel про “колосальну асиметрію” між США та Росією за кількістю супутників. Сполучені Штати мають їх у багато разів більше.

За оцінкою експертів, саме ця різниця може спонукати Москву до застосування ядерної зброї в космосі, оскільки потенційні втрати противника можуть виявитися значно більшими за власні.