23 листопада у Печерському районі Києва сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Buick Regal. Унаслідок аварії загинув 32-річний водій.
Про це повідомили поліція Києва та столичне управління ДСНС.
Автомобіль рухався бульваром Миколи Міхновського в бік мосту Патона, коли зіткнувся з металевим відбійником. Після удару некерована машина перетнула дві смуги руху та врізалася в електроопору.
За допомогою гідравлічного інструменту співробітники ДСНС деблокували тіло загиблого водія.
На місці аварії працювали слідчо-оперативна група столичної поліції з розслідування ДТП, патрульні та рятувальники. Правоохоронці встановлюють механізм і обставини автопригоди.