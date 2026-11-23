23 листопада у Печерському районі Києва сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Buick Regal. Унаслідок аварії загинув 32-річний водій.

Про це повідомили поліція Києва та столичне управління ДСНС.

Автомобіль рухався бульваром Миколи Міхновського в бік мосту Патона, коли зіткнувся з металевим відбійником. Після удару некерована машина перетнула дві смуги руху та врізалася в електроопору.

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За допомогою гідравлічного інструменту співробітники ДСНС деблокували тіло загиблого водія.

На місці аварії працювали слідчо-оперативна група столичної поліції з розслідування ДТП, патрульні та рятувальники. Правоохоронці встановлюють механізм і обставини автопригоди.