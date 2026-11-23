У горах Марамуреш у Румунії знайшли мертвим 52-річного українця, який намагався перетнути кордон. Ще двох чоловіків, які перебували разом із ним, рятувальники виявили живими.

Про це пишуть Radio România Cluj⁠ та Digi24.

У неділю, 22 листопада, до румунських прикордонників зателефонувала жінка, яка розповіла, що троє громадян України заблукали в гірській місцевості поблизу державного кордону після незаконного переходу з України до Румунії. За її словами, один із чоловіків мав труднощі з пересуванням.

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До пошуково-рятувальної операції залучили двох прикордонників та трьох співробітників гірської рятувальної служби Salvamont Maramureș.

Поблизу населеного пункту Репедя рятувальники знайшли двох українців живими. Невдовзі виявили третього чоловіка, 52 років, без ознак життя.

За інформацією рятувальників, чоловіка знайшли босим у важкодоступній гірській місцевості. У нього зафіксували зупинку серця та дихання. Тіло загиблого евакуювали за допомогою спеціального транспортувального пристрою та всюдихода UTV до автомобіля прикордонної поліції. Обставини загибелі українця розслідує поліція повіту Марамуреш.

За даними Salvamont Maramureș, це вже 25-й громадянин України з початку повномасштабного вторгнення РФ, який загинув у горах Марамуреш під час спроби дістатися Румунії.