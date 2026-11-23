У понеділок на засіданні Північноатлантичної ради в Брюсселі союзники мають представити пропозиції щодо посилення захисту Польщі після порушення її повітряного простору російськими ракетами. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава очікує “сильної підтримки” НАТО для зміцнення східного кордону.

Про це повідомляє RMF24.

Надзвичайне засідання Північноатлантичної ради відбудеться у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Польщу представлятиме заступник міністра оборони Павел Залевський.

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“Найближчим часом ми отримаємо від союзників по НАТО сильну підтримку, яка посилить захист нашого східного кордону. У понеділок у штаб-квартирі НАТО відбудеться надзвичайне засідання Північноатлантичної ради, на якому ми представимо конкретні пропозиції та визначимо нові можливості для дій”, — заявив Косіняк-Камиш.

За його словами, деталі він обговорив із верховним головнокомандувачем Об’єднаних сил НАТО в Європі генералом Алексусом Гринкевичем. Міністр також подякував генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за заявлену підтримку.

Три російські об’єкти увійшли в повітряний простір Польщі

У п’ятницю рано-вранці три російські об’єкти увійшли в повітряний простір південно-східної Польщі під час одного з масштабніших ударів по західній Україні.

Об’єкти впали у двох місцях Підкарпатського воєводства та в одному — Люблінського.

В одному випадку прокуратура підтвердила, що йдеться про ракету Х-101. Ще два об’єкти, за попередніми даними, могли бути ракетою та реактивним безпілотником.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Рютте: НАТО має точно встановити загрози

Під час суботнього візиту до Варшави генсек НАТО Марк Рютте заявив, що перебував у контакті як із прем’єр-міністром, так і з президентом Польщі.

“Польща є сильним союзником, у вас тут чудові війська, а тепер ми повинні точно встановити, що сталося”, — сказав Рютте.

За його словами, командувач сил НАТО в Європі має визначити загрози для системи стримування й оборони Альянсу та, за необхідності, запропонувати зміни.