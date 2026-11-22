Президент США Дональд Трамп опублікував у Truth Social серію фотографій після зустрічі з Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном у Китаї, зокрема знімок рукостискання з російським президентом із підписом “Мій друг”. Інша публікація відсилає до Тегеранської конференції 1943 року, на якій лідери США, Великої Британії та СРСР обговорювали повоєнний устрій Європи, зокрема майбутнє Польщі.

Як повідомляють польські медіа, особливу увагу привернули дві публікації: фотографія Трампа з Володимиром Путіним із підписом “Мій друг” та зображення, що містить історичне відсилання до Тегеранської конференції 1943 року.

Остання публікація має особливе символічне значення для Польщі, оскільки саме під час зустрічі Йосипа Сталіна, Франкліна Рузвельта та Вінстона Черчилля в Тегерані обговорювалися питання, які згодом визначили повоєнну долю польської держави.

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Трамп назвав Путіна своїм другом

Публікації американського президента з’явилися після тристоронніх переговорів, які відбулися 19 листопада в китайському Шеньчжені на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (APEC).

У зустрічі взяли участь Дональд Трамп, Володимир Путін та голова КНР Сі Цзіньпін.

За підсумками переговорів лідери оприлюднили декларацію на підтримку миру, в якій наголосили на необхідності зменшення ядерних ризиків і запобігання поширенню ядерної зброї.

Водночас зустріч супроводжувалася низкою символічних жестів.

Як зазначають польські медіа, Путіна в аеропорту зустрічав китайський посадовець, який посідає п’яте місце в ієрархії найвищого керівництва КНР. Трампа натомість особисто привітав Сі Цзіньпін.

Окрему увагу привернуло спілкування американського та російського президентів.

За повідомленням польського видання, коли Трамп увійшов до приміщення та побачив Путіна, він сказав: “Хто це? Це мій друг”.

Згодом у Truth Social американський президент опублікував фотографію рукостискання з Путіним, супроводивши її написом “Мій друг”.

Історична паралель із Тегераном 1943 року

Ще одна публікація Трампа містить відсилання до історичної зустрічі керівників трьох держав антигітлерівської коаліції.

Йдеться саме про Тегеранську конференцію 1943 року, а не Ялтинську конференцію 1945 року, як зазначено в частині польського матеріалу.

Тегеранська конференція відбулася з 28 листопада до 1 грудня 1943 року за участю президента США Франкліна Делано Рузвельта, прем’єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля та керівника СРСР Йосипа Сталіна.

Це була перша особиста зустріч трьох лідерів, які координували спільні дії проти нацистської Німеччини.

Основними темами переговорів були військова стратегія союзників, відкриття другого фронту в Західній Європі та питання повоєнного устрою.

Однак у Тегерані також порушували питання майбутніх кордонів Польщі.

Зокрема, обговорювалася можливість перенесення східного кордону Польщі на захід, що відповідало територіальним претензіям Радянського Союзу. Компенсацію польських територіальних втрат на сході передбачалося шукати за рахунок німецьких земель на заході.

Ці обговорення стали одним із попередніх етапів формування повоєнного устрою Європи.

Пізніше, під час Ялтинської конференції в лютому 1945 року, лідери СРСР, США та Великої Британії повернулися до польського питання, а подальші домовленості закріпили нові геополітичні реалії.

У результаті Польща опинилася у сфері впливу Радянського Союзу й десятиліттями залишалася політично, військово та економічно залежною від Москви.

Чому фотографія має особливе значення для Польщі

У польській історичній пам’яті зустрічі керівників великих держав часів Другої світової війни пов’язані не лише з перемогою над нацизмом, а й із рішеннями щодо майбутнього країни, ухваленими без повноцінної участі польської сторони.

Саме тому відсилання до Тегеранської конференції в контексті переговорів сучасних лідерів США, Росії та Китаю викликає в Польщі негативні історичні асоціації.

Особливо чутливим є питання можливих домовленостей великих держав щодо сфер впливу та кордонів інших країн.

При цьому сама історична паралель не доводить, що під час переговорів у Шеньчжені були досягнуті домовленості про територіальні зміни чи новий розподіл сфер впливу.

У наданому польському матеріалі також немає пояснення самого Трампа щодо того, який саме зміст він вклав у публікацію із відсиланням до Тегеранської конференції.

Однак поєднання цього історичного образу з фотографією рукостискання з Путіним і підписом “Мій друг” привернуло увагу польських медіа, які нагадали про наслідки переговорів великих держав для Центральної та Східної Європи.