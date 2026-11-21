У неділю, 22 листопада, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у частині областей пройде невеликий мокрий сніг. Уночі температура опускатиметься до 4° морозу, тоді як на півдні та південному сході повітря прогріється до 8° тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, 22 листопада в Україні переважатиме хмарна погода з проясненнями.

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Уночі невеликий мокрий сніг очікується на північному сході країни, а вдень опади поширяться на західні та північні області.

На решті території України істотних опадів не прогнозують.

Вітер буде південно-західним, швидкістю 7–12 м/с. У західних областях удень місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 2° тепла до 4° морозу. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть 0–5° тепла.

Найтепліша погода очікується на півдні та південному сході України, де протягом доби температура становитиме 2–8° тепла.

У Києві та Київській області також прогнозують хмарну погоду з проясненнями.

Уночі істотних опадів не очікується, а вдень пройде невеликий мокрий сніг.

Вітер південно-західний, 7–12 м/с.

Температура повітря на Київщині вночі становитиме від 2° тепла до 3° морозу, вдень — 0–5° тепла.

У столиці вночі очікується близько 0°, а вдень повітря прогріється до 2–4° тепла.