Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перепросив представника Пентагону Елбріджа Колбі за різке висловлювання щодо його критики українських далекобійних ударів по території Росії. Водночас німецький міністр наголосив, що не відмовляється від своєї позиції, оскільки Берлін і Вашингтон мають різні погляди на військову стратегію України.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на інтерв’ю Бориса Пісторіуса виданню Politico.

Суперечка між міністром оборони Німеччини та заступником міністра оборони США з питань політики Елбріджем Колбі виникла у вівторок під час зустрічі союзників України на базі НАТО в Брюсселі.

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Обговорення продемонструвало розбіжності між Сполученими Штатами та європейськими партнерами щодо доцільності українських ударів углиб російської території.

Під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” Колбі розкритикував далекобійні атаки Києва по Росії.

За його словами, американська сторона не вважає такі удари ефективним інструментом для завершення війни або стримування просування російських військ на фронті.

“Поки публічна дискусія зосереджена на видовищності далекобійних ударів, покликаних завдати болю російському населенню, наша оцінка полягає в тому, що такі удари не були ефективними для наближення завершення війни і не сприяють стримуванню російського наступу на фронті”, — заявив Колбі.

Представник Пентагону також припустив, що українські атаки на об’єкти інфраструктури в Росії, зокрема комерційні склади компанії Wildberries, можуть лише посилювати готовність російського населення до спротиву.

Під час пресконференції Пісторіуса запитали, чи поділяє він таку позицію американського колеги.

Німецький міністр відповів, що критикувати українські удари по стратегічних військових об’єктах та інфраструктурі, яку використовує російська армія, — “досить дурна річ”.

“Замість того щоб критикувати це, нам слід критикувати й говорити про терористичні удари, яких щоночі та щодня завдають по енергетичній інфраструктурі, водопостачанню та опаленню в Україні”, — заявив Пісторіус англійською мовою.

Згодом німецький міністр визнав, що його формулювання було невдалим.

В інтерв’ю Politico він пояснив, що англійська не є його рідною мовою, а під час пресконференції він обрав надто різкий вислів.

“Озираючись назад, я справді вважаю, що вибір слів був недоречним. І, власне, я зрозумів це майже одразу після того, як сказав”, — зазначив Пісторіус.

За його словами, вже в середу він зателефонував Колбі, щоб обговорити ситуацію та особисто перепросити за висловлювання.

“Я вибачився за вибір слів, але водночас чітко пояснив — і він це розуміє так само, — що ми просто маємо різні погляди на це питання”, — сказав міністр.

Таким чином, Пісторіус визнав недоречність своєї лексики, однак не відмовився від критики американської позиції щодо українських ударів по території Росії.

Як зазначає Reuters, суперечка виникла на тлі переговорів союзників про нові постачання зброї Україні напередодні зими, коли російські війська посилюють атаки на цивільну інфраструктуру.

На момент публікації Пентагон та Елбрідж Колбі публічно не прокоментували вибачення німецького міністра.