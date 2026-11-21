У Фінській затоці два безпілотники атакували вантажне судно, яке прямувало до російського Калінінграда. За повідомленнями, напад стався в нейтральних водах, екіпаж судна евакуюють.

Про атаку заявив губернатор Ленінградської області Росії Олександр Дрозденко.

За його словами, вантажне судно перебувало у Фінській затоці приблизно за три морські милі від кордону Російської Федерації, коли його атакували два безпілотники.

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“У нейтральних водах Фінської затоки, за три морські милі від кордону Російської Федерації, стався напад на вантажне судно, яке прямувало до міста Калінінград, із застосуванням двох БпЛА. Наразі проводиться евакуація екіпажу. Наслідки уточнюються”, — заявив Дрозденко.

Інформації про пошкодження судна та можливих постраждалих губернатор не навів.

Крім того, за твердженням Дрозденка, протягом ночі над Ленінградською областю російська протиповітряна оборона збила 73 українські безпілотники.

Незалежного підтвердження обставин атаки на вантажне судно та заявленої кількості збитих дронів наразі немає.