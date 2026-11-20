У Чаді дослідники знайшли докази того, що орли Верро можуть атакувати дорослих бабуїнів масою до 26 кг, хоча самі птахи важать близько 4 кг. Вчені припускають, що подібні хижаки могли становити загрозу і для ранніх предків людини та навіть впливати на їхню поведінку й еволюцію.

Про це пише Smithsonian Magazine із посиланням на дослідження, опубліковане 18 листопада в American Journal of Biological Anthropology.

На черепах бабуїнів знайшли сліди кігтів

У лютому та березні 2025 року приматологи працювали на плато Еннеді на північному сході Чаду, де збирали генетичні зразки оливкових бабуїнів.

Реклама

Реклама

Під час експедиції дослідники знайшли череп бабуїна з характерним отвором у задній частині очної ямки. На думку вчених, його міг залишити кіготь орла.

Загалом під час першої експедиції вони виявили рештки дев’яти бабуїнів, серед яких було вісім дорослих самців. На двох черепах були проколи, схожі на сліди кігтів, а на одній лопатці — подряпини.

У червні 2026 року дослідники знайшли ще один череп і частину скелета зі схожими ознаками.

Автори дослідження не виключають, що орли могли харчуватися вже мертвими тваринами. Водночас глибина проколів, на їхню думку, більше відповідає смертельній атаці.

Бабуїни реагують на цих орлів як на загрозу

Додатковим аргументом стали спостереження за поведінкою бабуїнів.

Коли орли Верро наближалися, примати починали подавати сигнали тривоги та ховатися. При появі інших великих хижих птахів такої реакції не спостерігали.

“Спочатку сама ідея, що орли полюють на дорослих самців бабуїнів, здавалася майже неймовірною, доки ми не переконалися у протилежному”, — заявив один з авторів дослідження Натаніель Доміні.

За його словами, поступово скептицизм дослідників змінився переконанням, що наявні докази достатньо вагомі.

Орли могли становити загрозу й для предків людини

За оцінками вчених, знайдені бабуїни за життя важили в середньому близько 22 кг, а один із них — приблизно 26 кг.

Це співставно з масою деяких ранніх гомінінів. Наприклад, відома австралопітек Люсі, яка жила близько 3,2 млн років тому, важила приблизно 28 кг.

Тому дослідники припускають, що великі орли могли атакувати й ранніх предків людини.

До цього вчені вже знали, що ранні гомініни були вразливими до наземних хижаків, зокрема крокодилів і гієн. Нове дослідження вказує, що небезпека могла надходити й із повітря.

Загроза з неба могла впливати на поведінку

Сучасні примати, які живуть у районах із хижими орлами, часто пересуваються великими групами й навіть об’єднуються з іншими видами приматів.

За словами дослідників, така поведінка збільшує конкуренцію за їжу, але водночас підвищує шанси помітити хижака та уникнути атаки.

Вчені припускають, що ранні предки людини могли використовувати схожу стратегію — триматися групами, попереджати одне одного про небезпеку та шукати місця, де легше сховатися від нападу згори.