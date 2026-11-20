Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін, за його словами, чітко висловив бажання завершити війну між Росією та Україною дипломатичним шляхом. Водночас Трамп не уточнив, які саме гарантії безпеки США готові надати Україні, заявивши, що спочатку потрібно досягти угоди.

Про це свідчать заяви Трампа, опубліковані Clash Report.

“Путін чітко висловив бажання побачити завершення війни між Росією та Україною дипломатичним шляхом”, — заявив Трамп.

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В іншій заяві він сказав, що Путін “переживає складний момент”, оскільки перебуває у війні, яка, за словами Трампа, “мала тривати один день”.

Трамп також заявив, що, на його думку, війна могла завершитися ще два роки тому, якби не сильна взаємна неприязнь між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

“Якби не було цієї величезної ненависті один до одного між Зеленським і Путіним, усе це було б врегульовано два роки тому”, — сказав він.

“Спочатку треба укласти угоду”

На запитання, які гарантії безпеки американська сторона готова надати Україні, Трамп відповів:

“Я не знаю. Спочатку нам потрібно укласти угоду”.

Він також заявив, що особисто запитував Путіна, чи розпочав би той війну, якби Трамп на той момент був президентом США.

“Я насправді запитав Путіна: “Ти б пішов на це, якби я був президентом?” Він сказав: “Ні”. Наша країна впоралася з цим дуже погано”, — заявив Трамп.

Трамп про відносини з Путіним і Сі

Трамп також заявив, що має “фантастичні відносини” з Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном.

“У мене фантастичні відносини з Путіним і Сі. Наша країна в безпеці завдяки цьому”, — сказав він.

На запитання, чи вважає він Путіна другом Сполучених Штатів, Трамп відповів, що не може говорити від імені всієї країни.

“Я не можу говорити за Америку. Я вважаю Путіна людиною, з якою в мене дуже хороші відносини”, — заявив президент США.

Раніше “Головне в Україні” писало, що президент Фінляндії Александр Стубб заявив про вилучення з “мирної декларації” Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна окремого пункту щодо України. За його словами, США домоглися виключення цього формулювання, оскільки воно було невдалим.