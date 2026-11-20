Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що до спільної “мирної декларації” Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна планували включити окремий пункт про Україну, однак США домоглися його вилучення. За словами Стубба, формулювання цього пункту було невдалим.

Про це Стубб розповів під час пресконференції в Берліні після зустрічі “Коаліції охочих”, пише Helsingin Sanomat.

За словами президента Фінляндії, про запланований пункт щодо України стало відомо під час закритих обговорень на зустрічі в Берліні.

Реклама

Реклама

“І формулювання там було поганим, і Сполучені Штати його прибрали. На мою думку, це було добре”, — заявив Стубб.

Стубб вважає зустріч європейських лідерів із Путіним неминучою

Стубб також заявив, що представникам Європи на певному етапі доведеться зустрітися з Володимиром Путіним особисто, якщо вони хочуть просунутися до завершення війни в Україні.

Відповідаючи на запитання, чи готові європейські лідери поїхати до Москви, він сказав, що це важко прогнозувати.

“Можливо, першим кроком буде телефонна розмова на рівні E3–E5. Думаю, що на якомусь етапі європейським лідерам також доведеться зустрітися з Путіним. Інакше ця війна не закінчиться”, — сказав Стубб.

До E3 входять Німеччина, Франція та Велика Британія, а до E5 — також Польща та Італія.

Трамп телефонував на зустріч “Коаліції охочих”

Стубб також повідомив, що Дональд Трамп зателефонував учасникам зустрічі “Коаліції охочих” із борту Air Force One після вильоту з Китаю.

За словами президента Фінляндії, Трамп наголосив, що війну в Україні необхідно завершити, щоб Європа могла спрямовувати кошти на інші потреби.

Стубб підкреслив, що йшлося не про заклик припинити підтримку України.

За його словами, Трамп також заявив, що європейцям варто безпосередньо контактувати з Путіним.

“Факт у тому, що в Росії є лише одна людина, яка вирішує питання війни та миру, і це президент Володимир Путін”, — сказав Стубб.

Що увійшло до “мирної декларації”

Після тристоронньої зустрічі Трампа, Сі та Путіна в Китаї була оприлюднена спільна “мирна декларація”.

У ній лідери заявили, що ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не можна вести, та домовилися продовжити обговорення зниження ядерних ризиків.

Також у документі йшлося про збільшення виробництва та постачання нафтопродуктів, реформування ООН і неприпустимість, на думку підписантів, зловживання повноваженнями Міжнародним кримінальним судом та іншими подібними інституціями.

Раніше “Головне в Україні” писало, що після тристоронньої зустрічі Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна в Китаї США, Китай і Росія оприлюднили спільну “мирну декларацію”. У документі йшлося про ядерні ризики, реформування ООН, енергетичну безпеку та міжнародну безпеку, однак згадок про Україну чи Європу в остаточній версії не було.