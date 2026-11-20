Прем’єр-міністр України Сергій Корецький обговорив із федеральною міністеркою економічного співробітництва та розвитку Німеччини Рім Алабалі-Радован реформи, євроінтеграцію, розвиток промисловості, страхування воєнних ризиків, залізничне сполучення та морський експорт. Україна розраховує залучити €3 млрд до Фонду страхування воєнних ризиків.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Корецький подякував Німеччині за рішення виділити Україні €200 млн на зимову підтримку.

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Німеччина вкладе €30 млн в “Індустріальний Рамштайн”

Під час зустрічі Алабалі-Радован розповіла про реалізацію програми “Індустріальний Рамштайн”.

Перший внесок Німеччини становитиме €30 млн. За словами Корецького, ці кошти дадуть Україні змогу купувати обладнання у німецьких виробників.

До програми також планують залучити Японію, Нідерланди та Естонію. Фіналізувати домовленості планують на URC у січні в Таллінні.

До Фонду страхування воєнних ризиків хочуть залучити €3 млрд

Ще однією ціллю України на URC стане Фонд страхування воєнних ризиків.

“Ще одна ціль на URC – Фонд страхування воєнних ризиків, до якого розраховуємо залучити три млрд євро”, — заявив Корецький.

Україна запропонувала рішення щодо портів Чорного моря

Серед нагальних проблем прем’єр назвав блокування портів Чорного моря через постійні російські атаки.

За словами Корецького, він звернувся до німецької сторони з конкретною пропозицією щодо можливого вирішення цього питання.

“Опрацюємо за лічені дні”, — зазначив прем’єр.