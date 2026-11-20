Часткове руйнування Кримського мосту посилює багатомісячну кампанію України проти російських ліній постачання на півдні та сході України і в окупованому Криму. Самі по собі удари не змінюють ситуацію на фронті, однак створюють додатковий тиск на логістичну систему РФ, яку Москві може бути складно компенсувати.

Про це пише Reuters.

Аналітики та українські командири зазначили, що найбільше значення має не саме пошкодження мосту, а сукупний тиск на російські маршрути постачання.

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“Важливіша історія тут не обов’язково в руйнуванні самого Кримського мосту, а в зростаючому тиску, який Україна чинить на логістичну систему Росії загалом”, — заявив дослідник Atlantic Council Джон Хелін.

Удар по мосту також продемонстрував здатність України атакувати російську логістику в районі Азовського моря та на окупованому південному сході.

Більше вантажів — більше цілей

Reuters зазначає, що цього літа Україна посилила удари, спрямовані на ізоляцію Криму.

Українські сили атакували танкери, які перевозили паливо на півострів, та енергетичну інфраструктуру в Криму.

Ще раніше Україна почала бити по російських маршрутах постачання вздовж траси М-14 через окупований південь.

Через часткове пошкодження Кримського мосту Росія може бути змушена спрямовувати більше транспорту саме цим маршрутом.

“Більше трафіку означає більше цілей”, — заявив експерт Центру нової американської безпеки Франц-Штефан Гаді.

Водночас він зазначив, що раптового логістичного колапсу Росії очікувати не варто, оскільки російські сили використовують розосередження та нічні перевезення.

Командир українського підрозділу безпілотників, який працює над трасою, очікує, що Росія посилить там протиповітряну оборону, але вважає, що українські сили й надалі зможуть завдавати ударів.

Україна розширює удари по залізниці

Кримський міст має автомобільну та залізничну частини. Росія побудувала 19-кілометрову споруду після окупації Криму у 2014 році.

Україна вже атакувала міст у 2022 році за допомогою вантажівки з вибухівкою, у 2023 році — морськими дронами, а у 2025 році — підводною вибухівкою.

Новий серйозний удар по залізничній частині мосту може змусити Росію перенаправити весь залізничний вантажопотік через сухопутний коридор, де проходить траса М-14.

У четвер третя за тиждень атака України на міст призвела до тимчасового припинення руху залізничною частиною.

Офіцер угруповання військ “Азов”, яке атакує частину сухопутного коридору, заявив, що збільшення російських вантажних перевезень через цей район стало б для українських сил “величезним бонусом”.

За його словами, протягом останніх місяців підрозділи “Азова” у своєму секторі уразили 100 локомотивів і знищили 600 тонн пального. Reuters не зміг незалежно підтвердити ці дані.

Росія вже перенаправила частину вантажів

За словами Джона Хеліна, Росія вже давно перенаправила значну частину військових вантажів, зокрема паливо та боєприпаси, з Кримського мосту на сухопутний коридор.

Водночас удари України по менших мостах через річку Міус у Росії можуть створювати нові вузькі місця та змушувати Москву постійно ремонтувати переправи.

За оцінкою Гаді, повна втрата доступу до Кримського мосту сильніше вплинула б на військову та цивільну логістику самого Криму, ніж безпосередньо на бойові дії на півдні України.

“Справжнє питання полягає в тому, чи зможе Україна одночасно утримувати міст непрацездатним і підтримувати тиск на сухопутний коридор. Саме це справді створило б серйозний тиск на Росію”, — сказав він.