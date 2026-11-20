Президент США Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Путіним у Китаї заявив європейським лідерам, що російський лідер нібито хоче завершити війну проти України та укласти угоду. Американський президент також закликав європейців напряму контактувати з Путіним.

Про це пише Axios з посиланням на учасників переговорів.

Трамп долучився телефоном із борту Air Force One до зустрічі своїх представників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

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“Путін хоче закінчити війну, він хоче укласти угоду, він втомився від цього”, — сказав Трамп, за словами присутніх у кімнаті.

Трамп закликав Європу напряму говорити з Путіним

Раніше того дня Трамп зустрівся з Путіним на полях тристороннього саміту в Шеньчжені. Спочатку цієї зустрічі не було у графіку, однак американський президент захотів особисто обговорити з Путіним дипломатичні зусилля щодо завершення війни в Україні.

Під час зустрічі Віткофф і Кушнер повідомили європейським лідерам, що Трамп закликав Путіна активізувати переговори та заявив, що зараз настав час для угоди.

Трамп також звернувся до Сі Цзіньпіна з проханням допомогти у завершенні війни.

“Він надіслав дуже сильний сигнал їм обом — Путіну і Сі — про прагнення до миру і хоче дуже активно залучити їх до цього”, — заявив Кушнер.

Під час телефонної розмови з європейськими лідерами Трамп закликав їх до прямого контакту з Москвою.

“Фрідріху, ти можеш зателефонувати Путіну, і це допоможе укласти угоду”, — сказав Трамп, звертаючись до канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Він також заявив: “Сі поважає Зеленського. Путін готовий укласти угоду. Зеленський може укласти чудову угоду”.

США запевняють Європу, що не домовлятимуться за її спиною

За даними Axios, Кушнер і Віткофф намагалися запевнити європейських лідерів, що Трамп не планує укладати домовленості з Путіним без їхньої участі.

“Президент Трамп хоче укласти угоду разом із Європою. Він не прагне нав’язувати щось в односторонньому порядку”, — сказав Кушнер.

Один із європейських чиновників назвав переговори в Берліні предметними на відміну від саміту в Шеньчжені, який він охарактеризував як переважно символічний.

“Ми вважаємо, що у нас хороша координація між США та Європою”, — сказав він.

Європу хочуть залучити до переговорів із Росією

Однією з головних цілей США зараз є пряме залучення Європи до переговорів між Росією та Україною.

Вашингтон також хоче, щоб європейські країни почали окремий діалог із Москвою щодо нової системи європейсько-російської безпеки.

Путін у четвер уперше публічно заявив про готовність допустити європейців до переговорів щодо України.

Після зустрічі лідерів у Берліні Кушнер і Віткофф ще кілька годин проводили переговори із Зеленським та радниками з національної безпеки Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Польщі, а також представниками ЄС і НАТО.

Сторони координували позиції перед наступним раундом переговорів із Росією, який може відбутися вже наступного тижня.

Водночас, за словами європейського чиновника, серед європейців залишається скептицизм щодо того, чи Росія справді погодиться на їхню участь у мирних переговорах.