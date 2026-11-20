У ніч на 20 листопада Росія атакувала Україну 404 безпілотниками, 84 крилатими ракетами, а також балістичними й протикорабельними ракетами. Сили ППО збили та подавили 380 дронів, 79 крилатих і три балістичні ракети, влучання зафіксовано на 23 локаціях.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Починаючи з 18:00 19 листопада росіяни атакували:
- балістичними ракетами “Іскандер-М”/С-400, протикорабельними ракетами “Циркон” із Ростовської, Брянської, Курської областей;
- 84 крилатими ракетами повітряного та морського базування Х-101, “Калібр”, “Іскандер-К” із Вологодської області та акваторії Чорного моря;
- 404 ударними БпЛА Shahed, 123 із них — реактивні, “Гербера” та дронами-імітаторами “Пародія із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим Гвардійське, Чауда.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 10:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 372 цілі:
- 3 балістичні ракети “Іскандер-М”/С-400/”Циркон”;
- 79 крилатих ракет Х-101, “Калібр”;
- 380 БпЛА Shahed (102 із них — реактивні), “Гербера” та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 23 локаціях, а також падіння уламків на десяти локаціях.