У ніч на 20 листопада Росія атакувала Україну 404 безпілотниками, 84 крилатими ракетами, а також балістичними й протикорабельними ракетами. Сили ППО збили та подавили 380 дронів, 79 крилатих і три балістичні ракети, влучання зафіксовано на 23 локаціях.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Починаючи з 18:00 19 листопада росіяни атакували:

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балістичними ракетами “Іскандер-М”/С-400, протикорабельними ракетами “Циркон” із Ростовської, Брянської, Курської областей;

84 крилатими ракетами повітряного та морського базування Х-101, “Калібр”, “Іскандер-К” із Вологодської області та акваторії Чорного моря;

404 ударними БпЛА Shahed, 123 із них — реактивні, “Гербера” та дронами-імітаторами “Пародія із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим Гвардійське, Чауда.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 10:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 372 цілі:

3 балістичні ракети “Іскандер-М”/С-400/”Циркон”;

79 крилатих ракет Х-101, “Калібр”;

380 БпЛА Shahed (102 із них — реактивні), “Гербера” та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 23 локаціях, а також падіння уламків на десяти локаціях.