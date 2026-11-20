У ніч проти 20 листопада російські війська атакували чотири райони Дніпропетровської області. У Жовтих Водах виникла пожежа в п’ятиповерховому житловому будинку, постраждали п’ятеро людей.

Про це повідомили в ДСНС України.

У місті Жовті Води Кам’янського району пошкоджено багатоповерхівки, банк, магазини та автомобілі.

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У Нікопольському та Дніпровському районах внаслідок російських атак загорілися приватні будинки.

У Кривому Розі під ударом опинилися об’єкти інфраструктури та автозаправна станція.

Як уточнив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, протягом ночі російські війська понад 10 разів атакували чотири райони області безпілотниками.

У Жовтих Водах до лікарні у стані середньої тяжкості доправили чотирьох постраждалих: жінок віком 47 та 70 років і чоловіків віком 20 та 51 рік. Ще одна постраждала, 87-річна жінка, лікуватиметься амбулаторно.

У Дніпровському районі під ударом була Любимівська громада, де пошкоджено приватний будинок. У Нікопольському районі атак зазнали Нікополь та Марганецька громада, пошкоджено господарські споруди.