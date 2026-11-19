Американська компанія Anthropic, розробник чатбота Claude, залучила $107,3 млрд у межах первинного розміщення акцій та приватного раунду. Базове IPO на $81,3 млрд стало найбільшим в історії, перевершивши попередній рекорд SpaceX.

Про це пише Bloomberg.

Anthropic продала 956,4 млн акцій, а сім співзасновників компанії — ще 23,6 млн акцій. Ціна розміщення становила $83 за акцію, що перевищило раніше заявлений діапазон $70–78.

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Повністю розбавлена оцінка Anthropic під час розміщення склала близько $1,5 трлн.

Найбільше IPO в історії

Без урахування приватного розміщення Anthropic залучила $81,3 млрд. Це більше, ніж $75 млрд, які раніше залучила SpaceX під час свого виходу на біржу.

Ще $26 млрд Anthropic отримує через приватне розміщення акцій. Серед його учасників — Google, AMD, Microsoft та Nvidia. Nvidia, за даними Bloomberg, має придбати акції Anthropic на $10 млрд.

Попит на IPO майже у сім разів перевищив кількість доступних акцій.

Anthropic також стала першою компанією з числа так званих frontier AI labs — розробників найпотужніших моделей штучного інтелекту — яка виходить на публічний фондовий ринок.

Anthropic увійшла до числа найдорожчих компаній світу

За оцінкою Bloomberg, капіталізація Anthropic на рівні близько $1,5 трлн ставить її приблизно в один ряд із Tesla та вище за Eli Lilly.

Водночас це нижче за оцінку у $2 трлн, яка обговорювалася раніше, але значно вище за приблизно $1,1 трлн, які деякі учасники Волл-стріт називали під час нещодавнього падіння технологічних акцій.

До початку офіційних торгів акції Anthropic на “сірому” ринку оцінювалися на 20–26% вище ціни IPO.

Перша публічна компанія серед провідних AI-лабораторій

Bloomberg зазначає, що вихід Anthropic на біржу став важливою подією для ринку штучного інтелекту. Інвестори дедалі більше спрямовують кошти не лише у виробників чипів та інфраструктури, а й безпосередньо у розробників AI-платформ.

Anthropic у цьому плані випередила OpenAI, яка, за даними Bloomberg, не планує виходити на біржу раніше 2027 року.

Акції Anthropic мають торгуватися на Nasdaq Global Select Market під тикером ANT.

Організаторами IPO виступили Goldman Sachs і Morgan Stanley за участю ще 20 банків.