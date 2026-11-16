Українські школярі зможуть вивчати ШІ у форматі гри: Google запустив AI Quests

Google запустив українською мовою безкоштовну інтерактивну навчальну гру AI Quests для дітей віком 11–14 років. Вона має допомогти школярам зрозуміти принципи роботи штучного інтелекту та показати, як ШІ застосовують для розв’язання реальних проблем.

Про запуск повідомив Google Україна. Проєкт реалізований за підтримки Міністерства освіти і науки України, Міністерства цифрової трансформації та платформи Дія.Освіта.

AI Quests розробили команди Google Research спільно зі Stanford Accelerator for Learning.

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Як працює AI Quests

У грі школярі потрапляють у вигаданий світ і разом із персонажем — професоркою Скай — виконують завдання, натхненні реальними науковими дослідженнями Google.

Учні збирають та аналізують дані, навчають і тестують моделі штучного інтелекту, перевіряють результати, аналізують помилки та коригують свої рішення.

За задумом авторів, це має показати дітям, як якість даних і рішення людини впливають на точність роботи моделей ШІ.

Для проходження квестів не потрібні навички програмування або попередній досвід роботи зі штучним інтелектом.

Які квести вже доступні

Наразі українською мовою доступні два квести.

“Топкий Ринок” присвячений прогнозуванню повеней. Учасники працюють із даними про опади та рівень води в річках, навчають модель і перевіряють її прогнози.

“Присмеркові Дюни” розповідають про використання ШІ для раннього виявлення захворювань очей. Школярі створюють модель, яка має знаходити ознаки хвороб, та досліджують, як різноманітність навчальних даних впливає на точність результату.

Цей квест натхненний дослідженнями Google Research із використання штучного інтелекту для діагностики діабетичної ретинопатії.

Незабаром українською має з’явитися третій квест — “Крижані Вершини”. Він буде присвячений використанню ШІ для дослідження людського мозку та нейронних зв’язків.

Гру можна використовувати на уроках

AI Quests можна застосовувати на уроках інформатики, природничих наук та інших предметів, а також для самостійного навчання.

Для вчителів підготували українською плани уроків, методичні матеріали та завдання для обговорення.

Вони мають допомогти інтегрувати гру в навчальний процес та працювати з учнями з різним рівнем підготовки.

Google проведе окремий вебінар для вчителів

24 листопада Google проведе безкоштовну онлайн-презентацію для українських освітян.

Під час трансляції покажуть, як використовувати AI Quests на уроках, продемонструють саму гру та дадуть рекомендації щодо роботи з учнями.

Освітянам також пояснять, як створювати сертифікати для школярів, які завершили AI Quest.

Трансляція пройде на YouTube, реєстрація не потрібна.