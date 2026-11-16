У Харкові військових “списували” через фальшиві меддокументи: серед підозрюваних — ексголова ВЛК

СБУ викрила у Харкові схему, за якою військовослужбовці могли за гроші отримати фіктивні медичні документи та звільнитися зі служби як непридатні за станом здоров’я. Правоохоронці затримали посередника під час передачі чергової суми.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, до організації схеми були причетні колишній начальник військово-лікарської комісії, лікар одного з військово-медичних клінічних центрів та посередник, який координував роботу з військовослужбовцями.

Реклама

Реклама

За гроші вони організовували проходження медичних обстежень, виготовлення фіктивних документів та отримання висновків про непридатність до військової служби з подальшим виключенням із військового обліку.

Для цього учасники схеми використовували службові зв’язки у військово-медичних і цивільних лікувальних закладах, залучаючи окремих медпрацівників.

Основними клієнтами були військовослужбовці, які хотіли достроково звільнитися зі служби. Організатори запевняли, що можуть гарантувати позитивне рішення незалежно від реального стану здоров’я.

Правоохоронці задокументували кілька епізодів отримання хабарів на загальну суму понад 8 тисяч доларів. Посередника затримали, коли він отримував останню частину неправомірної вигоди — 5,5 тисячі доларів.

Правоохоронці провели 31 обшук за місцями проживання та роботи фігурантів. Вилучили медичні документи, комп’ютери, телефони, чорнові записи та готівку: понад 44 тисячі гривень, майже 10 тисяч євро, понад 34 тисячі доларів і британські фунти стерлінгів.

Трьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади. Слідчі встановлюють інших можливих учасників схеми, а також військовослужбовців, які могли скористатися її послугами.