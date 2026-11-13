Генерал СБУ Дука вийшов із СІЗО: як збирали 65 мільйонів застави

13 листопада генерал-майор СБУ Сергій Дука, який фігурує у справі НАБУ та САП “Карфаген”, вийшов із СІЗО. За нього внесли заставу в розмірі 65 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Суспільне.

Після звільнення з-під варти Дука публічно звернувся до народних депутатів із проханням створити тимчасову слідчу комісію для розслідування корупції в НАБУ.

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Раніше “Українська правда” писала, що співробітників СБУ нібито змушують здавати гроші на заставу для генерала.

Адвокат Дуки Юрій Сухов підтвердив, що працівники спецслужби справді збирали кошти, проте запевнив, що робили це добровільно. За його словами, ще до рішення суду співробітники центрального апарату СБУ обговорювали можливість фінансово підтримати генерала. Після обрання запобіжного заходу до збору коштів почали долучатися й працівники з регіонів.

“Я точно знаю, що після обрання запобіжного заходу з регіонів почали дзвонити співробітники і попросили інформацію щодо рахунку, куди вносити. І сказали, що будуть підтримувати генерала”, — розповів адвокат.

6 листопада Вищий антикорупційний суд відправив Дуку під варту з можливістю внесення застави. На засіданні генерал заявляв, що не має грошей для її сплати.

У чому підозрюють генерала СБУ Сергія Дуку

4 листопада НАБУ та САП оголосили першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергію Дуці підозру в участі у злочинній організації в межах операції “Карфаген”.

За версією слідства, організацію створили очільник наркокартелю “Хімпром” Єгор Буркін та тричі засуджений Андрій Осіпов. Вони, як стверджують правоохоронці, контролювали мережу магазинів U420 із продажу синтетичного канабісу та шахрайські кол-центри. Також учасників організації підозрюють у нападах на конкурентів і виготовленні фальшивої валюти.

Слідство вважає, що Дука консультував Осіпова щодо уникнення викриття, забезпечував йому захист та спілкувався від його імені з посадовцями інших правоохоронних органів.

Сам генерал провину заперечує. Він заявив, що підозра нібито є помстою директора НАБУ Семена Кривоноса за розслідування злочинів, які, за твердженням Дуки, скоїли керівник бюро та його підлеглі.

Після оголошення підозри голова СБУ Олександр Поклад звільнив Дуку з посади, але залишив на службі.

У справі також отримали підозри заступник керівника Департаменту стратегічних розслідувань поліції Володимир Ценов та заступник керівника кримінального розшуку поліції Київської області Олександр Дем’янчук.

За версією НАБУ, Ценов забезпечував прикриття кол-центрів “Хімпрома”, а Дем’янчук допомагав організації нападати на конкурентів і друкувати фальшиву валюту. Ценов заперечує провину, позиція Дем’янчука поки невідома.