Росія вимагає виходу Фінляндії з НАТО та заборони баз Альянсу в Балтії, — Bild

Росія на неофіційних переговорах про припинення війни в Україні висунула вимоги щодо виходу Фінляндії з НАТО та заборони військових баз Альянсу в країнах Балтії. Ці пропозиції також представили європейським представникам на переговорах в Абу-Дабі.

Про це пише Bild, посилаючись на інформацію про російський план “нового європейського порядку безпеки”.

Москва пропонує зберегти контроль над окупованими територіями України та отримати весь Донбас, включно з підконтрольними Києву частинами Донецької та Луганської областей.

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Крім того, Україна має отримати позаблоковий статус і відмовитися від вступу до НАТО, однак можливість її членства в Євросоюзі не виключається.

Російський план також передбачає демілітаризацію портів Одеси та Миколаєва, щоб Україна не могла використовувати їх як військово-морські бази. Окремо пропонуються домовленості про свободу судноплавства в Чорному та Балтійському морях.

Вимоги Москви стосуються і Молдови. Росія пропонує перетворити її на федеративну республіку, до складу якої увійдуть сама Молдова, автономна Гагаузія та невизнане Придністров’я. Якщо країна вступить до ЄС, Придністров’я та Гагаузія мають отримати можливість провести референдуми про незалежність.

Натомість російська сторона пропонує вивести ядерну зброю з Білорусі та відмовитися від розміщення там ракет середньої дальності. Також Москва заявляє про готовність вивести війська з Придністров’я.

Це лише одна з пропозицій, які обговорюють у неофіційних переговорних колах. Паралельно діють кілька груп посередників, зокрема пов’язаних із військовими, які конкурують між собою. Чи підтримав Володимир Путін саме цей план, поки невідомо.