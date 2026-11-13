На Харківщині за добу загинула людина, ще десятеро постраждали

Минулої доби російські війська атакували населені пункти п’яти районів Харківської області. За уточненими даними поліції, одна людина загинула, ще десятеро постраждали, серед них діти.

Про це повідомила поліція Харківської області.

У Златополі Лозівського району загинув 88-річний чоловік. Поранення дістали хлопці 2015 та 2010 років народження, а 38-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

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У Малинівці Чугуївського району поранені жінки віком 42, 63 і 70 років, 73-річний чоловік та 16-річний хлопець. Ще 45-річний чоловік і 9-річний хлопчик зазнали гострої реакції на стрес.

За даними Харківської ОВА, протягом доби російські війська застосували дві ракети, один БпЛА типу “Герань-2”, три FPV-дрони та ще 85 безпілотників, тип яких встановлюється.

У Харківському районі внаслідок удару БпЛА зруйновано непрацюючий поштовий термінал у Новому Коротичі.

У Златополі пошкоджено багатоквартирний і три приватні будинки, гараж, навчальний заклад, складську та адміністративну будівлі, а також шість автомобілів. У Лозовій пошкоджено багатоповерховий будинок.

У Малинівці частково зруйновано приватний будинок, у Чугуєві пошкоджено два гаражі.

В Ізюмі після атаки БпЛА виникла пожежа та пошкоджено електромережі. Електромережі також пошкоджено в Балаклії.

У Золочеві Богодухівського району пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.