        Суспільство

        Російський FPV-дрон убив двох чоловіків на Сумщині

        Вадим Вакаренко
        13 Листопада 2026 08:22
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        Поліцейський документує наслідки російського удару на Сумщині / Фото: Національна поліція України
        Поліцейський документує наслідки російського удару на Сумщині / Фото: Національна поліція України

        Минулої доби російські війська завдали 60 ударів по 26 населених пунктах Сумської області. У Середино-Будській громаді загинули двоє чоловіків, у Сумській громаді постраждала ще одна людина.

        Про це повідомила Національна поліція України.

        У Середино-Будській громаді Шосткинського району російський FPV-дрон атакував двох чоловіків віком 57 та 47 років, коли вони перебували біля мотоцикла. Обидва загинули, мотоцикл пошкоджено.

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        У Сумській громаді внаслідок атаки безпілотника травмовано 56-річного чоловіка.

        За даними поліції, протягом доби російські війська застосовували по населених пунктах області керовані авіабомби, міномети, артилерію та ударні БпЛА різних типів.

        На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи. Поліцейські обстежували території, вилучали вибухонебезпечні предмети та документували наслідки атак.

        Голова Сумської області Олег Григоров закликав жителів прикордонних громад, де оголошена обов’язкова евакуація, виїжджати до безпечніших районів.

        Наслідки російських ударів по Сумщині та робота поліцейських на місцях атак / Фото: Національна поліція України

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