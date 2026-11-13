Російський FPV-дрон убив двох чоловіків на Сумщині

Минулої доби російські війська завдали 60 ударів по 26 населених пунктах Сумської області. У Середино-Будській громаді загинули двоє чоловіків, у Сумській громаді постраждала ще одна людина.

Про це повідомила Національна поліція України.

У Середино-Будській громаді Шосткинського району російський FPV-дрон атакував двох чоловіків віком 57 та 47 років, коли вони перебували біля мотоцикла. Обидва загинули, мотоцикл пошкоджено.

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У Сумській громаді внаслідок атаки безпілотника травмовано 56-річного чоловіка.

За даними поліції, протягом доби російські війська застосовували по населених пунктах області керовані авіабомби, міномети, артилерію та ударні БпЛА різних типів.

На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи. Поліцейські обстежували території, вилучали вибухонебезпечні предмети та документували наслідки атак.

Голова Сумської області Олег Григоров закликав жителів прикордонних громад, де оголошена обов’язкова евакуація, виїжджати до безпечніших районів.