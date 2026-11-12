        Політика

        Зеленський розпочав переговори з Віткоффом і Кушнером у Дубліні

        Галина Шподарева
        12 Листопада 2026 23:16
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        Стів Віткофф, Джаред Кушнер та Володимир Зеленський / Фото: RTÉ
        Стів Віткофф, Джаред Кушнер та Володимир Зеленський / Фото: RTÉ

        Увечері 12 листопада президент України Володимир Зеленський зустрівся з американськими переговорниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером на військовому аеродромі поблизу Дубліна. Перед зустріччю Кушнер висловив сподівання на прогрес у досягненні мирної угоди з Росією.

        Про це повідомляє ірландський суспільний мовник RTÉ.

        Американські представники прибули на військовий аеродром Кейсмент у Балдоннелі. Невдовзі туди прибув і президент України.

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        У районі аеродрому запровадили посилені заходи безпеки. Українські посадовці приймають американську делегацію за сприяння ірландських колег.

        Перед початком переговорів журналісти запитали Джареда Кушнера, чи вдалося досягти прогресу в укладенні мирної угоди з Росією.

        “Сподіваюся”, — відповів американський переговорник.

        За даними RTÉ, після завершення зустрічі її учасники, ймовірно, виступлять із коментарями для преси.

        Нагадаємо, вранці 12 листопада з Віткоффом і Кушнером у Кремлі зустрівся президент РФ Володимир Путін. Він зробив низку заяв щодо України. Зокрема, диктатор сказав, що для Росії існує лише одна лінія розмежування з Україною — лінія державного кордону. Також Путін назвав іноземних військових на українській території законними цілями для російської армії.


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