Тихановська зустрілася із Зеленським у Дубліні: говорили про роль Лукашенка у війні та майбутнє Білорусі

12 листопада лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським на саміті Європейської політичної спільноти в Дубліні. Вона закликала включити білоруське питання до переговорів про тривалий мир.
Про це Світлана Тихановська написала у Telegram.
Тихановська передала Зеленському слова солідарності та підтримки від білорусів і наголосила на необхідності посилити допомогу Україні для припинення російської агресії.
“Долі Білорусі та України нерозривно пов’язані. Від результату цієї війни залежить і майбутнє нашої країни. Мир має бути на умовах України, з надійними гарантіями безпеки, які не дозволять Росії напасти знову”, — заявила Тихановська.
Лідерка білоруської опозиції наголосила, що Білорусь не повинна залишитися під контролем Росії або стати “втішним призом для Путіна”. За її словами, необхідно вивести російські війська з Білорусі та відновити справжню незалежність і суверенітет країни. Без цього, на її переконання, неможливо забезпечити тривалу безпеку України та всього регіону.
Під час зустрічі Зеленський і Тихановська обговорили роль режиму Лукашенка в російській агресії та важливість недопущення втягування білоруської армії у війну.
“Режим Лукашенка несе повну відповідальність за свої злочини та підтримку російської агресії. Тому міжнародний тиск на режим, зокрема санкційний, має продовжуватися”, — зазначила вона.
Також сторони обговорили підтримку білорусів в Україні, зокрема вирішення проблем із документами та легалізацією.
“Ми хочемо бачити Україну сильною, незалежною та мирною, а Білорусь — вільною та демократичною. Наші народи заслуговують на безпечне європейське майбутнє”, — підсумувала Тихановська.