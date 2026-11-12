Тихановська зустрілася із Зеленським у Дубліні: говорили про роль Лукашенка у війні та майбутнє Білорусі

12 листопада лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським на саміті Європейської політичної спільноти в Дубліні. Вона закликала включити білоруське питання до переговорів про тривалий мир.

Про це Світлана Тихановська написала у Telegram.

Тихановська передала Зеленському слова солідарності та підтримки від білорусів і наголосила на необхідності посилити допомогу Україні для припинення російської агресії.

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“Долі Білорусі та України нерозривно пов’язані. Від результату цієї війни залежить і майбутнє нашої країни. Мир має бути на умовах України, з надійними гарантіями безпеки, які не дозволять Росії напасти знову”, — заявила Тихановська.

Лідерка білоруської опозиції наголосила, що Білорусь не повинна залишитися під контролем Росії або стати “втішним призом для Путіна”. За її словами, необхідно вивести російські війська з Білорусі та відновити справжню незалежність і суверенітет країни. Без цього, на її переконання, неможливо забезпечити тривалу безпеку України та всього регіону.

Під час зустрічі Зеленський і Тихановська обговорили роль режиму Лукашенка в російській агресії та важливість недопущення втягування білоруської армії у війну.

“Режим Лукашенка несе повну відповідальність за свої злочини та підтримку російської агресії. Тому міжнародний тиск на режим, зокрема санкційний, має продовжуватися”, — зазначила вона.

Також сторони обговорили підтримку білорусів в Україні, зокрема вирішення проблем із документами та легалізацією.

“Ми хочемо бачити Україну сильною, незалежною та мирною, а Білорусь — вільною та демократичною. Наші народи заслуговують на безпечне європейське майбутнє”, — підсумувала Тихановська.