Путін зустрівся з Віткоффом і Кушнером та зробив категоричну заяву про лінію розмежування з Україною

12 листопада Володимир Путін розпочав у Кремлі зустріч із представниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером для переговорів щодо України. Під час зустрічі російський президент зробив низку заяв щодо лінії розмежування з Україною, ситуації в Костянтинівці та можливого розміщення іноземних військ на українській території.

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція ТАСС.

Віткофф заявив, що майбутній обмін полоненими між Україною та Росією свідчить про прогрес у врегулюванні. За його словами, європейські представники не брали безпосередньої участі в переговорах в Абу-Дабі, однак їх поінформували про контакти.

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Кушнер повідомив, що США розпочали обговорення з європейськими країнами архітектури безпеки на континенті. Він також зазначив, що Вашингтон бачить зацікавленість європейців в участі у переговорах та завершенні війни.

У зустрічі з російського боку взяли участь Володимир Мединський, Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков. Путін попросив Віткоффа та Кушнера передати Дональду Трампу подяку за організацію контактів між Росією та Україною, а Меланії Трамп — за участь у вирішенні гуманітарного питання в Олешках.

Російський диктатор заявив, що Росія контролює Костянтинівку Донецької області, та запропонував організувати гуманітарну місію за прикладом Олешок. За його словами, російська сторона готова гарантувати безпеку місії, а її організацією могли б зайнятися уповноважені з прав людини України та РФ.

Він також заявив, що Росії знадобиться п’ять діб для розмінування території поблизу Костянтинівки. При цьому Путін зазначив, що якщо Київ вважає місто під своїм контролем, то має забезпечити безпеку гуманітарної місії зі свого боку.

Окремо Путін заявив, що іноземні військові на території України будуть законними цілями для російської армії. Він пояснив це тим, що можливість присутності іноземних військ в Україні, на його думку, загрожує національній безпеці Росії. Також Путін висловився щодо лінії розмежування з Україною. За його словами, Росії відомо, що українська сторона порушує тему “сірих зон”.

“Для Росії існує лише одна лінія розмежування з Україною — лінія державного кордону”, — цитують Путіна російські ЗМІ.