Після удару по Комишувасі знайшли ще двох загиблих: ідентифіковані вже 48 жертв

На одинадцяту добу після авіаудару по Комишувасі Запорізької області рятувальники виявили ще двох загиблих. Також на місці знайшли фрагменти тіл інших жертв.

Про це повідомила поліція Запорізької області.

Нові тіла вдалося знайти після трьох днів безрезультатних пошуків.

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На місці удару працюють криміналісти, слідчі та підрозділи ДСНС. Повітряне прикриття забезпечує антидронова група поліції.

До аварійно-рятувальних робіт також залучені підрозділи ДСНС Дніпропетровської, Івано-Франківської та Харківської областей, а також кінологи із Сумської, Черкаської, Дніпропетровської та Донецької областей.

Фахівці центру розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, проводять ідентифікацію знайдених тіл.

Станом на зараз встановлені особи 48 загиблих.

Пошукові роботи тривають. Поліція та рятувальники намагаються встановити долю людей, які досі вважаються зниклими безвісти та можуть перебувати під завалами.