Кушнер пояснив, чому без Європи не вдасться завершити переговори щодо України

Сполучені Штати хочуть залучити представників Європи до наступного раунду переговорів щодо завершення війни в Україні. У Вашингтоні вважають, що без європейської участі неможливо домовитися про майбутню систему безпеки на континенті.

Про це пише Politico.

За словами Джареда Кушнера, під час двох днів переговорів України та Росії в Абу-Дабі сторони обговорили практично всі ключові питання, включно з територіальними.

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“Реальність така, що зараз між сторонами немає довіри. Були досить жорсткі дискусії”, — сказав він.

Перший день переговорів тривав чотири з половиною години, і його учасники називали розмову “конструктивною”. Другого дня переговори завершилися приблизно за дві години, а їхній тон співрозмовники Politico охарактеризували вже як “нейтральний”.

За словами Кушнера, найскладнішим питанням залишається територіальне. Водночас американські чиновники приватно говорять, що обидві сторони продемонстрували певну гнучкість у підходах до територіальних суперечок.

Президент України Володимир Зеленський наполягає, що питання українських територій можуть обговорюватися лише на рівні лідерів. Американські посередники, за даними Politico, погоджуються з таким підходом.

Одним із конкретних результатів переговорів стала домовленість про масштабний обмін військовополоненими. Кушнер заявив, що він може стати найбільшим від початку повномасштабного вторгнення, однак остаточну кількість учасників обміну ще мають погодити.

За словами української сторони, російські переговорники мали жорсткі директиви з Москви, що суттєво обмежувало їхні можливості для компромісу.

США хочуть бачити Європу за столом переговорів

Кушнер заявив, що під час зустрічі з Володимиром Путіним у Москві він разом зі Стівом Віткоффом спробує домогтися згоди Кремля на участь європейців у наступному раунді переговорів.

“Нам потрібні європейці за столом. Ми неодноразово прямо говорили Путіну та його команді, що єдиний спосіб завершити це — мати їх поруч із нами”, — заявив Кушнер.

За його словами, якщо Путін погодиться на такий формат, переговори зможуть просунутися значно далі.

Politico зазначає, що саме ставлення США до ролі Європи стало однією з найбільших змін останніх днів.

Кушнер і Віткофф тепер виступають за участь європейських представників, оскільки подальші переговори мають стосуватися не лише України, а й відносин Росії з НАТО та майбутньої архітектури безпеки Європи.

Українські переговорники заявили Politico, що позиція російської сторони почала пом’якшуватися після того, як США погодилися обговорювати післявоєнні домовленості для обох сторін.

Європі пропонують обрати одного представника

Водночас участь Європи створює окреме питання — хто саме представлятиме її на переговорах.

Зеленський заявив, що хоче брати участь у визначенні такого представника та вважає, що від Європи має виступати одна людина. Рішення, за його словами, бажано ухвалити до кінця листопада.

На переговорах в Абу-Дабі на полях були присутні представники Єврокомісії, Європейської ради, НАТО, Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.

Кушнер назвав таку присутність сильною, але додав, що здатність Європи визначити одного представника була б навіть складнішим досягненням, ніж переконати Росію допустити європейців до переговорів.

Головне питання — безпека Європи після війни

Однією з ключових тем майбутніх переговорів може стати ширша система безпеки в Європі та її зв’язок із мирним врегулюванням в Україні.

Європейські країни наполягають на максимально сильних гарантіях безпеки для України після завершення війни. Американські чиновники розглядають можливість угоди про колективну оборону України за моделлю НАТО, потенційно навіть із залученням самого Альянсу як гаранта.

Європейські столиці, за даними Politico, готові паралельно обговорювати ширшу систему європейської безпеки та російські занепокоєння, але не хочуть погоджуватися на масштабні зміни до досягнення миру в Україні.

Кушнер заявив, що всі питання потрібно обговорювати одночасно, однак реалізація післявоєнних домовленостей у сфері безпеки не почнеться, доки сторони не домовляться щодо територій та інших двосторонніх питань.

Водночас частина європейських чиновників ставиться до переговорного процесу з підозрою.

Один із німецьких посадовців, залучених до переговорів в Абу-Дабі, назвав цей процес “російською пасткою”, яка може створити хибне враження, що Москва справді готова до миру.

“Європейці просто намагаються пережити це”, — сказав він.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що після переговорів в Абу-Дабі Джаред Кушнер і Стів Віткофф вирушили до Москви на зустріч із Володимиром Путіним. Однією з тем розмови має стати можливе залучення європейських представників до подальших переговорів.