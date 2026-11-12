Зеленський побачив “вікно можливостей” для переговорів із Росією до початку 2027 року

Президент України Володимир Зеленський заявив, що політичні зміни у США та інших країнах створюють “вікно можливостей” для переговорів із Росією. Він закликав європейських партнерів уже в листопаді визначити представника, який братиме участь у переговорному процесі.

Про це пише Bloomberg.

“Нам потрібно обрати, хто представлятиме Європу. Нам потрібно обрати конкретних лідерів Європи. Ми маємо зробити це в листопаді”, — заявив Зеленський у Дубліні.

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За його словами, зміни у США вже відбуваються, а Вашингтон дедалі прихильніше ставиться до участі Європи в переговорах.

“Ми хочемо, щоб Європа не була десь на периферії, не залишалася осторонь зустрічей. Ми хочемо, щоб наступного разу вони брали участь на рівних, бо це абсолютно справедливо”, — сказав президент.

Водночас європейські країни поки не домовилися, хто саме має представляти континент у можливих переговорах із Росією.

За даними Bloomberg, у різний час провідну роль намагалися відігравати Німеччина, Франція та Велика Британія, тоді як Норвегія і Фінляндія створили власний канал зв’язку з Володимиром Путіним.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта також намагався встановити контакти з Москвою від імені ЄС.

Зеленський заявив, що за умови участі всіх ключових сторін переговори можуть показати прогрес уже на початку 2027 року.

Віткофф і Кушнер зустрінуться з Путіним

Після двох днів переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають вирушити до Москви на зустріч із Путіним.

Зеленський очікує, що під час цієї розмови американці порушать питання участі Європи в подальших переговорах.

Після Москви Віткофф і Кушнер мають зустрітися із Зеленським у Дубліні.

Кушнер заявив, що американська сторона бачить “певні можливості та перспективи” для подальшого прогресу.

Найскладнішим питанням переговорів залишаються території.

Водночас сторони обговорюють масштабний обмін полоненими. За словами Зеленського, він може охопити до 1200 людей.

Європа шукає гроші для України на 2027 рік

На тлі переговорів європейські країни також обговорюють фінансування України у 2027 році та надалі.

За даними Bloomberg, країни ЄС розглядають можливість нового спільного запозичення для підтримки Києва.

Подібний механізм уже використовувався для формування кредиту Україні на €90 млрд для покриття потреб у 2026–2027 роках.

Водночас спроби використати заморожені активи російського Центробанку залишаються заблокованими через позицію Бельгії.

Україна попереджала, що дефіцит її бюджету наступного року може сягнути €70 млрд.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що в Абу-Дабі завершився другий раунд переговорів України, США та Росії. Після зустрічі голова російської делегації Володимир Мединський заявив, що центральною темою була майбутня система безпеки в Європі, а сторони також домовилися про масштабний обмін полоненими.